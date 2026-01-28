Vídeo: veja onde corpo de corretora mineira foi encontrado em Caldas Novas

O corpo da mineira Daiane Alves de Souza, de 43 anos, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (28/1) em Caldas Novas, no interior de Goiás. A corretora de imóveis estava desaparecida desde 17 de dezembro de 2025, após ter ido ao subsolo do prédio onde mora para verificar um quadro de energia.

Imagens e vídeos divulgados pela Polícia Civil mostram que o corpo foi localizado em uma área de mata, afastada da região urbana. A operação contou com um grande efetivo policial e o apoio de um helicóptero.

O Grupo de Investigação de Homicídios de Caldas Novas (19ª DRP) atuou em força-tarefa com o Grupo de Investigação de Desaparecidos (GID) e a Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH). Durante as diligências, duas pessoas foram presas.

As circunstâncias da morte e a possível motivação do crime ainda estão sendo investigadas.

A Polícia Civil informou que mais detalhes serão divulgados em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (28/1), às 11h.

Entenda o caso

Daiane foi vista pela última vez às 18h50, quando foi flagrada por câmeras de segurança do edifício. Ela entra no elevador fazendo um vídeo com seu celular e aperta o botão do térreo e do subsolo. No primeiro andar ela sai, mas dois minutos depois volta.

Familiares explicam que Daiane fazia um vídeo para mostrar que houve um pico de energia no prédio. As imagens foram enviadas a uma amiga da vítima. Na gravação, a corretora diz que vai à recepção perguntar se a concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica em Goiás tinha ido até o prédio, já que suas contas estavam pagas.

De volta ao elevador, a vítima aperta o botão para o subsolo. Ela filma que está entrando no pavimento, sai do elevador e não é mais vista. No entanto, as gravações feitas após ela entrar no subsolo não chegaram a ser transmitidas. Segundo familiares, as câmeras de monitoramento do edifício não mostraram a mineira saindo do local e seu carro estava em uma oficina mecânica. Além disso, tirando o celular, a mulher não estava com nenhum pertence pessoal.

“Ela saiu de casa nitidamente com a intenção de religar a energia. Ela saiu sem óculos e deixou a porta do apartamento aberta. A minha filha desapareceu, literalmente, dentro do prédio”, afirma Niles Alves Pontes, mãe de Daiane.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia