Dois homens são presos por enterrar corpo em fundo de imóvel

Vítima teria sido morta depois de briga ligada ao tráfico; um suspeito de homicídio segue foragido

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
28/01/2026 06:51 - atualizado em 28/01/2026 07:14

A vítima é um homem de aproximadamente 30 anos. Um dos autores do homicídio ainda não foi encontrado e segue foragido
A vítima é um homem de aproximadamente 30 anos. Um dos autores do homicídio ainda não foi encontrado e segue foragido

Dois homens, de 32 anos, foram presos na tarde dessa terça-feira (27/1) depois de a Polícia Militar localizar um corpo enterrado no fundo de um imóvel no Bairro Cruzeiro Celeste, em João Monlevade (MG), na Região Central do estado.

Os militares chegaram ao local ao receberem uma denúncia anônima informando que um homicídio teria ocorrido há cerca de dez dias em um ponto conhecido pelo tráfico de drogas. Conforme a denúncia, a vítima teria sido agredida durante uma briga motivada por entorpecentes, morrido depois de uma queda e, posteriormente, enterrada no imóvel para ocultação do crime.

No endereço indicado, os policiais encontraram sinais de terra recentemente revolvida e localizaram o corpo enterrado. A área foi isolada e a Perícia Técnica da Polícia Civil acionada, que constatou que o cadáver estava em avançado estado de decomposição e apresentava sinais de amarração.

Durante rastreamento nas proximidades, um suspeito confessou ter participado da ocultação do cadáver, relatando que ajudou a cavar a cova e enterrar o corpo. Outro homem também foi localizado e assumiu ter cometido as agressões que resultaram na morte da vítima. No entanto, um dos autores do homicídio ainda não foi encontrado e segue foragido.

A vítima é um homem de aproximadamente 30 anos. Todos os presos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais. As buscas continuam para localizar o suspeito que permanece em fuga.

Materiais apreendidos:

  • 27 pedras de crack
  • R$ 14 em dinheiro
  • Dois celulares danificados

