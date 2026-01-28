Assine
PM realiza sonho de menino de 11 anos em aniversário em MG

Militares do Gepar participaram da festa em Governador Valadares (MG), na Região do Vale do Rio Doce de Minas Gerais

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
28/01/2026 05:52 - atualizado em 28/01/2026 07:07

PM surpreende menino de 11 anos que sonha em ser policial em aniversário em MG
PM surpreende menino de 11 anos que sonha em ser policial em aniversário em MG crédito: PMMG/Reprodução

Policiais militares do Grupo Especializado de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar) fizeram uma surpresa especial ao atender o pedido de um menino de 11 anos, que sonha em se tornar policial. A ação aconteceu no sábado (24/1), no Bairro Carapina, em Governador Valadares (MG), na Região do Vale do Rio Doce.

Segundo a Polícia Militar, a equipe participou da festa de aniversário do pequeno Adrian, que tem a corporação como inspiração e desejava comemorar a data ao lado dos seus “heróis”.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram uma decoração temática nas cores da PM, preparada pela família como forma de homenagear o sonho do aniversariante. Para Adrian, que deseja um dia vestir a farda e servir à sociedade, a presença da viatura e dos policiais foi considerada o maior presente da celebração.

“Ao outro lado da linha, recebemos um pedido simples, sincero e carregado de significado: celebrar o aniversário ao lado dos heróis”, destacou a corporação.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que realizar sonhos também faz parte da missão institucional e de segurança pública.

