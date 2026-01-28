PM realiza sonho de menino de 11 anos em aniversário em MG
Militares do Gepar participaram da festa em Governador Valadares (MG), na Região do Vale do Rio Doce de Minas Gerais
Policiais militares do Grupo Especializado de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar) fizeram uma surpresa especial ao atender o pedido de um menino de 11 anos, que sonha em se tornar policial. A ação aconteceu no sábado (24/1), no Bairro Carapina, em Governador Valadares (MG), na Região do Vale do Rio Doce.
Segundo a Polícia Militar, a equipe participou da festa de aniversário do pequeno Adrian, que tem a corporação como inspiração e desejava comemorar a data ao lado dos seus “heróis”.
Ao chegarem ao local, os militares encontraram uma decoração temática nas cores da PM, preparada pela família como forma de homenagear o sonho do aniversariante. Para Adrian, que deseja um dia vestir a farda e servir à sociedade, a presença da viatura e dos policiais foi considerada o maior presente da celebração.
“Ao outro lado da linha, recebemos um pedido simples, sincero e carregado de significado: celebrar o aniversário ao lado dos heróis”, destacou a corporação.
Em nota, a Polícia Militar afirmou que realizar sonhos também faz parte da missão institucional e de segurança pública.