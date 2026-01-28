PM realiza sonho de menino de 11 anos em aniversário em MG

Policiais militares do Grupo Especializado de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar) fizeram uma surpresa especial ao atender o pedido de um menino de 11 anos, que sonha em se tornar policial. A ação aconteceu no sábado (24/1), no Bairro Carapina, em Governador Valadares (MG), na Região do Vale do Rio Doce.

Segundo a Polícia Militar, a equipe participou da festa de aniversário do pequeno Adrian, que tem a corporação como inspiração e desejava comemorar a data ao lado dos seus “heróis”.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram uma decoração temática nas cores da PM, preparada pela família como forma de homenagear o sonho do aniversariante. Para Adrian, que deseja um dia vestir a farda e servir à sociedade, a presença da viatura e dos policiais foi considerada o maior presente da celebração.

“Ao outro lado da linha, recebemos um pedido simples, sincero e carregado de significado: celebrar o aniversário ao lado dos heróis”, destacou a corporação.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que realizar sonhos também faz parte da missão institucional e de segurança pública.