AÇÃO POLICIAL

Homem é preso por não devolver celular encontrado em Minas

Aparelho foi localizado após vítima usar sistema de rastreamento; ele estava em uma residência no Bairro Sebastião Amorim

Quéren Hapuque*
27/01/2026 12:55 - atualizado em 27/01/2026 12:56

O aparelho foi localizado depois que a vítima utilizou o sistema de rastreamento do celular
O aparelho foi localizado depois que a vítima utilizou o sistema de rastreamento do celular

Um homem foi detido pela Polícia Militar nesse domingo (25/1), em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba, após ser flagrado com um celular extraviado que não havia sido devolvido à proprietária. O aparelho foi localizado depois que a vítima utilizou o sistema de rastreamento do celular.

A Polícia Militar foi acionada no fim da tarde para averiguar a localização de um telefone celular extraviado, que indicava um endereço no Bairro Sebastião Amorim. A dona do aparelho, uma jovem de 20 anos, relatou que havia perdido o iPhone enquanto se deslocava de motocicleta pela região central da cidade.

 

Após perceber o desaparecimento do celular, a vítima utilizou os recursos de localização do aparelho, que apontaram para um imóvel na Rua Geraldo Palhares. Com base nas informações, uma equipe policial se deslocou até o endereço indicado.

No local, os militares fizeram contato com o morador da residência, que apresentou comportamento alterado durante a abordagem e não acatou, inicialmente, as ordens policiais. Segundo o registro da ocorrência, o homem demonstrava nervosismo e sinais de embriaguez. 

Com autorização da responsável pelo imóvel, os policiais realizaram buscas na residência e encontraram o iPhone em um dos quartos, sem o chip. O suspeito não apresentou explicações sobre a origem do aparelho.

Diante dos fatos, o homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o celular recuperado, para as providências cabíveis.

* Estagiária sob supervisão da estagiária Ellen Cristie. 

