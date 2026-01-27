Homem é preso por não devolver celular encontrado em Minas

Um homem foi detido pela Polícia Militar nesse domingo (25/1), em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba, após ser flagrado com um celular extraviado que não havia sido devolvido à proprietária. O aparelho foi localizado depois que a vítima utilizou o sistema de rastreamento do celular.



A Polícia Militar foi acionada no fim da tarde para averiguar a localização de um telefone celular extraviado, que indicava um endereço no Bairro Sebastião Amorim. A dona do aparelho, uma jovem de 20 anos, relatou que havia perdido o iPhone enquanto se deslocava de motocicleta pela região central da cidade.

Após perceber o desaparecimento do celular, a vítima utilizou os recursos de localização do aparelho, que apontaram para um imóvel na Rua Geraldo Palhares. Com base nas informações, uma equipe policial se deslocou até o endereço indicado.

No local, os militares fizeram contato com o morador da residência, que apresentou comportamento alterado durante a abordagem e não acatou, inicialmente, as ordens policiais. Segundo o registro da ocorrência, o homem demonstrava nervosismo e sinais de embriaguez.

Com autorização da responsável pelo imóvel, os policiais realizaram buscas na residência e encontraram o iPhone em um dos quartos, sem o chip. O suspeito não apresentou explicações sobre a origem do aparelho.

Diante dos fatos, o homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o celular recuperado, para as providências cabíveis.

* Estagiária sob supervisão da estagiária Ellen Cristie.