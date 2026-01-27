Ruas da Região Norte de BH têm sentido alterado a partir desta quinta (29)

Motoristas que trafegam por vias dos bairros Alto dos Pinheiros, Providência e Tupi A, na Região Norte de Belo Horizonte, devem ficar atentos às mudanças no trânsito. A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) alterou o sentido de circulação em seis trechos viários da região. As medidas constam na Portaria BHTrans nº 008/2026, publicada no Diário Oficial do Município (DOM).



As alterações, segundo a BHTrans, são resultado de estudos técnicos realizados com o objetivo de reorganizar a circulação de veículos, visando maior segurança viária e melhor fluidez do trânsito.

A partir desta quinta (29), passam a operar em mão única direcional três vias do Bairro Alto dos Pinheiros. A Rua Vesta, no trecho entre as ruas Jacinto e Belmonte, deixa de ser mão dupla. A mesma mudança ocorre na Rua Padre Manoel Bernardes, entre a Praça Monsenhor Vicente Soares e a Rua Nogueira de Paiva, e na Rua Padre Leopoldo Bretano, no trecho entre a Rua Nogueira de Paiva e a Praça Monsenhor Vicente Soares.

No Bairro Providência, a alteração entra em vigor no dia 3. A Rua Jaçanã, no trecho entre as ruas Américo Martins da Costa e Joana Angélica, passará de mão dupla para mão única direcional.

Já no Bairro Tupi A, a mudança ocorre a partir do dia 5. A Rua Nelson Hungria, entre as ruas Zequinha de Abreu e Furquim Werneck, também terá o sentido de circulação alterado, passando a operar em mão única direcional.

A portaria entrou em vigor na data de sua publicação. A BHTrans orienta os condutores a observar a sinalização implantada nos locais e a planejar rotas alternativas durante o período de adaptação às mudanças.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.