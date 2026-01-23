Em 2026, com o orçamento familiar pressionado, motoristas brasileiros, especialmente em grandes centros como a região sudeste do país, intensificaram a busca por cotações de seguro auto, ajustes de franquia e comparadores online para reduzir o custo da apólice. O movimento é consistente com os dados divulgados pela Revista Apólice, que registram crescimento da demanda por seguros de automóveis no país, e com as análises sobre preços e tendências para 2026 publicadas pelo portal SeguroAuto.org. Levantamentos de mercado e conteúdos em portais especializados em seguros, como Smartia e Economize ON, reforçam esse cenário ao indicar aumento da procura por cotação de seguro auto, ajustes de franquia e uso de comparadores online para reduzir custos.

De acordo com Cláudio Royo, especialista em seguros e diretor da Corretora Economize ON, a principal mudança de comportamento está na forma como o consumidor compara coberturas, analisa a franquia do seguro auto e utiliza plataformas digitais antes de renovar ou contratar uma apólice.

Uma das etapas consideradas decisivas para economizar é compreender o que está incluído na apólice. Desta forma, cresce a preocupação em entender termos como cobertura compreensiva, indenização integral, carro reserva e limites de responsabilidade civil. Conteúdos educativos disponíveis em portais especializados, como o SeguroAuto.org, ajudam a esclarecer a diferença entre coberturas voltadas apenas a roubo e furto, proteção contra colisão, eventos da natureza e serviços de assistência, reduzindo o risco de contratar garantias desnecessárias ou de ficar descoberto em situações importantes.

A definição da franquia seguro auto tem se mostrado um ponto central nessa análise, onde franquias mais altas costumam reduzir o prêmio do seguro, enquanto franquias reduzidas elevam o valor pago, mas diminuem o desembolso em caso de sinistro. Orientações publicadas em guias de seguros, do portal SeguroAuto.org e da Economize.com.br, indicam que a escolha deve levar em conta a existência de reserva financeira para emergências, o perfil de uso do veículo e a frequência de deslocamentos em áreas de maior risco.

O preço seguro auto também é influenciado por alterações no perfil do condutor e do veículo ao longo do tempo. Informações como mudança de endereço, alteração do local onde o carro permanece à noite (de rua para garagem, por exemplo), inclusão de dispositivos de segurança e redução do uso anual podem impactar de forma significativa o valor final da apólice. Manter esses dados atualizados junto à seguradora é apontado por análises técnicas sobre formação de preço do seguro, como as reunidas em guias da Smartia, como uma forma simples de evitar pagar mais do que o necessário. Além disso, a preservação da classe de bônus, obtida ao permanecer períodos sem sinistros, segue sendo um fator relevante; conteúdos explicativos, como os publicados no blog da Economize sobre classe de bônus no seguro auto, detalham o funcionamento dos descontos progressivos ano a ano.

Em paralelo às mudanças de perfil, o uso de tecnologia vem transformando o modo como a cotação seguro auto é realizada. Em vez de buscar propostas individualmente com cada seguradora, cresce a utilização de comparadores online que reúnem, em poucos minutos, diferentes opções de cobertura, franquia e preço para o mesmo veículo. Nesse contexto, a Smartia opera um comparador online que permite ao usuário visualizar, de forma estruturada, ofertas de diversas seguradoras em um único ambiente. A possibilidade de comparar condições lado a lado contribui para reduzir assimetrias de informação e tornar a decisão mais racional.

O avanço dos comparadores também estimula maior concorrência entre as seguradoras. À medida que o consumidor consegue enxergar com clareza a relação entre coberturas, franquias e valor do seguro de carro, os produtos com melhor custo-benefício tendem a ganhar espaço. Levantamentos recentes sobre o mercado de seguro auto, divulgados pela Revista Apólice, indicam interesse crescente por apólices que combinam proteção contra roubo e furto, colisão, eventos climáticos e responsabilidade civil facultativa, sem abrir mão de um prêmio compatível com a renda da família. Ajustes como a inclusão ou retirada de carro reserva, assistência 24 horas mais abrangente e coberturas para terceiros são analisados com mais atenção, e não apenas aceitos como padrão.

Na etapa de decisão final, plataformas focadas em contratação digital têm ganhado relevância ao organizar o processo até a emissão da apólice. A Economize.com.br atua reunindo propostas de diferentes seguradoras, permitindo que o motorista avance da comparação para a efetiva contratação de forma mais estruturada. Esse movimento acompanha uma tendência de maior autonomia do consumidor, que passa a conduzir praticamente todo o fluxo de escolha do seguro auto online, com apoio de conteúdos explicativos, simuladores e atendimento especializado quando necessário.

“Entender coberturas e comparar propostas são hoje as duas chaves para pagar menos no seguro de automóvel”, afirma Claudio Royo, diretor da Economize ON.

Portais como o SeguroAuto.org, que produzem guias e artigos sobre termos técnicos e boas práticas na contratação de seguros, ajudam a esclarecer conceitos. Já comparadores como a Smartia.com.br contribuem para ampliar a visão de mercado, enquanto soluções como a Economize.com.br facilitam a etapa de fechamento da apólice.

Desta forma, a combinação entre informação qualificada, análise da franquia e cotação de seguro auto em plataformas digitais vem sendo apontada por portais especializados como uma das estratégias usadas por motoristas para adequar o seguro de automóvel ao orçamento familiar e ao perfil de uso do veículo. Publicações sobre digitalização do mercado de seguros, do portal SeguroAuto.org, indicam que, ao longo de 2026, o uso de ferramentas online e comparadores tende a permanecer em expansão no processo de escolha e renovação das apólices, reforçando a participação dos canais digitais nesse segmento.