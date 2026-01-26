Assine
ATENÇÃO, BH!

BH está em alerta de chuva com raios e vento nas próximas horas

A população deve evitar áreas de inundação e, caso perceba alguma situação de perigo, a dica é acionar a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros

Giovanna de Souza
26/01/2026 13:28 - atualizado em 26/01/2026 14:07

Defesa Civil emite alerta e lista algumas recomendações para população fazer durante as chuvas
Defesa Civil emite alerta e lista algumas recomendações para população fazer durante as chuvas crédito: Jair Amaral/EM/D.A.Press

A cidade de Belo Horizonte está em alerta para chuvas entre 20 a 30mm, com possibilidade de raios e rajadas de vento de até 50km/h nas próximas horas. 

Segundo a Defesa Civil municipal, o alerta está válido até as 8h de terça-feira (27/1).

O que fazer?

Dentre as recomendações, é sugerido que a população evite áreas de inundação, preste atenção nas crianças e também em rachaduras. Confira as orientações do órgão:

  • Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores. 
  • Tenha uma atenção especial para áreas de encostas e morros. 
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Caso cruze o caminho com um, ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199). 
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos. 

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas e risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público da Defesa Civil no WhatsApp, através deste link. https://bit.ly/DefesaCivilBH, pelo Instagram, Facebook, X e também pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

