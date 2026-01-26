BH está em alerta de chuva com raios e vento nas próximas horas

A cidade de Belo Horizonte está em alerta para chuvas entre 20 a 30mm, com possibilidade de raios e rajadas de vento de até 50km/h nas próximas horas.

Segundo a Defesa Civil municipal, o alerta está válido até as 8h de terça-feira (27/1).

O que fazer?

Dentre as recomendações, é sugerido que a população evite áreas de inundação, preste atenção nas crianças e também em rachaduras. Confira as orientações do órgão:

Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Tenha uma atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Caso cruze o caminho com um, ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.



Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas e risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público da Defesa Civil no WhatsApp, através deste link. https://bit.ly/DefesaCivilBH, pelo Instagram, Facebook, X e também pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.