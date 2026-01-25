Assine
Previsão do tempo em BH: veja como fica o domingo

Chuva pode vir acompanhada de raios e rajadas de vento à tarde

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
25/01/2026 11:11

A temperatura mínima registrada na manhã deste domingo (25/1) foi foi de 17,8 °C crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Neste domingo (25/01), a previsão indica céu nublado a parcialmente nublado em Belo Horizonte (MG), com possibilidade de chuvas a qualquer hora do dia, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente no período da tarde.

De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada foi de 17,8?°C, enquanto a máxima estimada para a tarde é de 27°C. A umidade relativa do ar deve permanecer acima de 60%.

Temperaturas mínimas por regional:

  • Barreiro: 19,3 °C, às 3h
  • Oeste: 17,8 °C, com sensação térmica de 8,8 °C, às 4h
  • Pampulha: 19,6 °C, com sensação térmica de 21,1 °C, às 5h
  • Venda Nova: 20,3 °C, às 5h05

Acumulado de chuvas em janeiro (até 5h50 do dia 24):

  • Barreiro: 362,6 mm (109,6%)
  • Centro-Sul: 336,4 mm (101,7%)
  • Hipercentro: 264 mm (79,8%)
  • Leste: 314,6 mm (95,1%)
  • Nordeste: 346,8 mm (104,8%)
  • Noroeste: 350,2 mm (105,8%)
  • Norte: 309,2 mm (93,4%)
  • Oeste: 415 mm (125,4%)
  • Pampulha: 335 mm (101,2%)
  • Venda Nova: 309,2 mm (93,4%)

A média climatológica para janeiro é de 330,9?mm, indicando que algumas regionais já ultrapassaram o volume esperado para o mês.

