Previsão do tempo em BH: veja como fica o domingo
Chuva pode vir acompanhada de raios e rajadas de vento à tarde
Neste domingo (25/01), a previsão indica céu nublado a parcialmente nublado em Belo Horizonte (MG), com possibilidade de chuvas a qualquer hora do dia, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente no período da tarde.
De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada foi de 17,8?°C, enquanto a máxima estimada para a tarde é de 27°C. A umidade relativa do ar deve permanecer acima de 60%.
Temperaturas mínimas por regional:
- Barreiro: 19,3 °C, às 3h
- Oeste: 17,8 °C, com sensação térmica de 8,8 °C, às 4h
- Pampulha: 19,6 °C, com sensação térmica de 21,1 °C, às 5h
- Venda Nova: 20,3 °C, às 5h05
Acumulado de chuvas em janeiro (até 5h50 do dia 24):
- Barreiro: 362,6 mm (109,6%)
- Centro-Sul: 336,4 mm (101,7%)
- Hipercentro: 264 mm (79,8%)
- Leste: 314,6 mm (95,1%)
- Nordeste: 346,8 mm (104,8%)
- Noroeste: 350,2 mm (105,8%)
- Norte: 309,2 mm (93,4%)
- Oeste: 415 mm (125,4%)
- Pampulha: 335 mm (101,2%)
- Venda Nova: 309,2 mm (93,4%)
A média climatológica para janeiro é de 330,9?mm, indicando que algumas regionais já ultrapassaram o volume esperado para o mês.