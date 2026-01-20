Greve de garis: Superintendência Regional do Trabalho entra nas negociações

A Superintendência Regional do Trabalho (SRTE) entrou nas negociações com os garis da empresa Sistemma Serviços Urbanos, que entraram em greve nesta segunda-feira (19/1). O órgão informou que entrou em contato, nesta terça-feira (20/1), com o sindicato que representa os empregados de asseio, conservação e limpeza urbana de BH (Sindeac), com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e com a empregadora dos trabalhadores para discutir a ação.

De acordo com a SRTE, uma assembleia foi marcada para as 8h desta quarta-feira (21/1), na sede da empresa Sistemma, com todos os representantes. Na reunião, o superintendente Carlos Calazans planeja conduzir um diálogo entre as partes, para que possa ser fechado um acordo, e também discutir sobre as operações da própria coleta de lixo na capital mineira.

Devido à greve, o serviço de coleta de resíduos está suspenso nas regiões Nordeste, Noroeste e Leste de Belo Horizonte. Ao todo, cerca de 180 trabalhadores participam da greve, que já faz com que o lixo se acumule nas ruas dessas regionais.

A Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) informou ter iniciado, na manhã de segunda-feira, um plano de contingência com o objetivo de minimizar os impactos da paralisação. A ação mobilizou 308 garis e 47 caminhões, sendo 38 caminhões basculantes e nove compactadores, para atuar no recolhimento dos resíduos nas regiões atendidas pela Sistemma.