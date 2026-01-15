BH: preso homem suspeito de matar motorista de aplicativo em 2024

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Policiais do Depatri (Departamento de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio) prenderam, nessa quarta-feira (14/1), no Barreiro, Região Oeste de Belo Horizonte, Renan Araújo de Oliveira, de 25 anos, que era procurado desde novembro de 2024 pelo assassinato do motorista de aplicativo Ednaldo Santos, de 40 anos, no Bairro Bonsucesso, na mesma região.

Renan tinha sido identificado como suspeito da autoria do crime, que aconteceu em 17 de novembro de 2024, momentos após o ocorrido. Segundo a polícia, depois de cometer o crime, ele roubou o carro, um Virtus, que foi abandonado na tarde do mesmo dia no Bairro Milionários, a dois quilômetros do local do crime.

Ao ser preso, Renan confessou o crime e disse que matou Ednaldo por ele ter reagido ao assalto. O criminoso foi levado para o Depatri do Barreiro, onde prestará depoimentos e depois será transferido para o sistema penal.

O crime

Ednaldo, que era natural de Teófilo Otoni, tinha vindo para Belo Horizonte para trabalhar. Acabou optando por ser motorista de aplicativo, devido, segundo a família, à falta de oportunidades de emprego na capital mineira.

No dia 17 de novembro de 2024 ele aceitou a corrida de Renan, que anunciou o assalto, obrigando o motorista a seguir para o Bairro Bonsucesso, onde acabou assassinando a vítima com dois tiros.

Ele deixou Ednaldo caído na rua, que chegou a ser socorrido pela Polícia Militar, sendo levado para o Hospital Júlia Kubitschek, onde faleceu durante o atendimento.

Renan fugiu com o carro, que foi abandonado no Bairro Milionários, e o celular da vítima, que acabou ajudando na identificação do assassino. O veículo foi localizado após a seguradora rastrear o automóvel pelo sistema de GPS.