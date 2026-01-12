Cidades de MG podem ter chuva de granizo nesta segunda-feira (12/1)

Minas Gerais tem 54 municípios sob alerta amarelo de tempestade nesta segunda-feira (12/1), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Algumas cidades podem enfrentar chuvas entre 20 e 30 mm/h Outras até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo.

Existe risco baixo de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.



Recomendações em caso de tempestade:

Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Outras 212 cidades estão sob alerta amarelo para baixa umidade. A umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20% nesses municípios. Há baixo risco de incêndios florestais e de danos à saúde.

Recomendações para dias de umidade baixa:

Beba bastante líquido.

Evite desgaste físico nas horas mais secas.

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Municípios sob alerta de tempestade:

Abadia dos Dourados

Água Comprida

Araguari

Araporã

Arinos

Buritis

Cabeceira Grande

Cachoeira Dourada

Campina Verde

Campo Florido

Canápolis

Capinópolis

Carneirinho

Cascalho Rico

Centralina

Comendador Gomes

Conceição das Alagoas

Coromandel

Delta

Douradoquara

Estrela do Sul

Formoso

Fronteira

Frutal

Grupiara

Guarda-Mor

Gurinhatã

Indianópolis

Ipiaçu

Iraí de Minas

Itapagipe

Ituiutaba

Iturama

Limeira do Oeste

Monte Alegre de Minas

Monte Carmelo

Nova Ponte

Paracatu

Pedrinópolis

Pirajuba

Planura

Prata

Romaria

Sacramento

Santa Juliana

Santa Vitória

São Francisco de Sales

Tupaciguara

Uberaba

Uberlândia

Unaí

União de Minas

Vazante

Veríssimo

Municípios sob alerta de baixa umidade:

Aguanil

Aiuruoca

Alagoa

Albertina

Alfenas

Alpinópolis

Alterosa

Andradas

Andrelândia

Antônio Carlos

Arantina

Arceburgo

Arcos

Areado

Baependi

Bambuí

Bandeira do Sul

Barbacena

Barroso

Belmiro Braga

Bias Fortes

Boa Esperança

Bocaina de Minas

Bom Jardim de Minas

Bom Jesus da Penha

Bom Repouso

Bom Sucesso

Borda da Mata

Botelhos

Brazópolis

Bueno Brandão

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Caldas

Camacho

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Campestre

Campo Belo

Campo do Meio

Campos Gerais

Cana Verde

Candeias

Capetinga

Capitólio

Carandaí

Careaçu

Carmo da Cachoeira

Carmo da Mata

Carmo de Minas

Carmo do Rio Claro

Carmópolis de Minas

Carrancas

Carvalhópolis

Carvalhos

Cássia

Caxambu

Conceição da Aparecida

Conceição da Barra de Minas

Conceição das Pedras

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Congonhal

Consolação

Coqueiral

Cordislândia

Coronel Xavier Chaves

Córrego do Bom Jesus

Córrego Fundo

Cristais

Cristina

Cruzília

Delfim Moreira

Delfinópolis

Desterro de Entre Rios

Divisa Nova

Dom Viçoso

Dores de Campos

Doresópolis

Elói Mendes

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Extrema

Fama

Formiga

Fortaleza de Minas

Gonçalves

Guapé

Guaranésia

Guaxupé

Heliodora

Ibertioga

Ibitiúra de Minas

Ibituruna

Iguatama

Ijaci

Ilicínea

Inconfidentes

Ingaí

Ipuiúna

Itajubá

Itamogi

Itamonte

Itanhandu

Itapecerica

Itapeva

Itaú de Minas

Itumirim

Itutinga

Jacuí

Jacutinga

Jesuânia

Juiz de Fora

Juruaia

Lagoa Dourada

Lambari

Lavras

Liberdade

Lima Duarte

Luminárias

Machado

Madre de Deus de Minas

Maria da Fé

Marmelópolis

Minduri

Monsenhor Paulo

Monte Belo

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Munhoz

Muzambinho

Natércia

Nazareno

Nepomuceno

Nova Resende

Olaria

Olímpio Noronha

Oliveira

Ouro Fino

Pains

Paraguaçu

Paraisópolis

Passa Quatro

Passa Tempo

Passa Vinte

Passos

Pedralva

Pedro Teixeira

Perdões

Piedade do Rio Grande

Pimenta

Piranguçu

Piranguinho

Piumhi

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Pouso Alto

Prados

Pratápolis

Resende Costa

Ressaquinha

Ribeirão Vermelho

Rio Preto

Ritápolis

Santa Bárbara do Monte Verde

Santa Cruz de Minas

Santana da Vargem

Santana do Garambéu

Santana do Jacaré

Santa Rita de Caldas

Santa Rita de Ibitipoca

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita do Sapucaí

Santo Antônio do Amparo

São Bento Abade

São Francisco de Paula

São Gonçalo do Sapucaí

São João Batista do Glória

São João da Mata

São João del Rei

São José da Barra

São José do Alegre

São Lourenço

São Pedro da União

São Roque de Minas

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Paraíso

São Sebastião do Rio Verde

São Thomé das Letras

São Tiago

São Vicente de Minas

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador José Bento

Seritinga

Serrania

Serranos

Silvianópolis

Soledade de Minas

Tiradentes

Tocos do Moji

Toledo

Três Corações

Três Pontas

Turvolândia

Vargem Bonita

Varginha

Virgínia

Wenceslau Braz

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima