Cidades de MG podem ter chuva de granizo nesta segunda-feira (12/1)
Estado tem 54 municípios sob alerta de tempestade; outros 212 podem enfrentar baixa umidade
Minas Gerais tem 54 municípios sob alerta amarelo de tempestade nesta segunda-feira (12/1), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Algumas cidades podem enfrentar chuvas entre 20 e 30 mm/h Outras até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo.
Existe risco baixo de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Recomendações em caso de tempestade:
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Outras 212 cidades estão sob alerta amarelo para baixa umidade. A umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20% nesses municípios. Há baixo risco de incêndios florestais e de danos à saúde.
Recomendações para dias de umidade baixa:
- Beba bastante líquido.
- Evite desgaste físico nas horas mais secas.
- Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Municípios sob alerta de tempestade:
- Abadia dos Dourados
- Água Comprida
- Araguari
- Araporã
- Arinos
- Buritis
- Cabeceira Grande
- Cachoeira Dourada
- Campina Verde
- Campo Florido
- Canápolis
- Capinópolis
- Carneirinho
- Cascalho Rico
- Centralina
- Comendador Gomes
- Conceição das Alagoas
- Coromandel
- Delta
- Douradoquara
- Estrela do Sul
- Formoso
- Fronteira
- Frutal
- Grupiara
- Guarda-Mor
- Gurinhatã
- Indianópolis
- Ipiaçu
- Iraí de Minas
- Itapagipe
- Ituiutaba
- Iturama
- Limeira do Oeste
- Monte Alegre de Minas
- Monte Carmelo
- Nova Ponte
- Paracatu
- Pedrinópolis
- Pirajuba
- Planura
- Prata
- Romaria
- Sacramento
- Santa Juliana
- Santa Vitória
- São Francisco de Sales
- Tupaciguara
- Uberaba
- Uberlândia
- Unaí
- União de Minas
- Vazante
- Veríssimo
Municípios sob alerta de baixa umidade:
- Aguanil
- Aiuruoca
- Alagoa
- Albertina
- Alfenas
- Alpinópolis
- Alterosa
- Andradas
- Andrelândia
- Antônio Carlos
- Arantina
- Arceburgo
- Arcos
- Areado
- Baependi
- Bambuí
- Bandeira do Sul
- Barbacena
- Barroso
- Belmiro Braga
- Bias Fortes
- Boa Esperança
- Bocaina de Minas
- Bom Jardim de Minas
- Bom Jesus da Penha
- Bom Repouso
- Bom Sucesso
- Borda da Mata
- Botelhos
- Brazópolis
- Bueno Brandão
- Cabo Verde
- Cachoeira de Minas
- Caldas
- Camacho
- Camanducaia
- Cambuí
- Cambuquira
- Campanha
- Campestre
- Campo Belo
- Campo do Meio
- Campos Gerais
- Cana Verde
- Candeias
- Capetinga
- Capitólio
- Carandaí
- Careaçu
- Carmo da Cachoeira
- Carmo da Mata
- Carmo de Minas
- Carmo do Rio Claro
- Carmópolis de Minas
- Carrancas
- Carvalhópolis
- Carvalhos
- Cássia
- Caxambu
- Conceição da Aparecida
- Conceição da Barra de Minas
- Conceição das Pedras
- Conceição do Rio Verde
- Conceição dos Ouros
- Congonhal
- Consolação
- Coqueiral
- Cordislândia
- Coronel Xavier Chaves
- Córrego do Bom Jesus
- Córrego Fundo
- Cristais
- Cristina
- Cruzília
- Delfim Moreira
- Delfinópolis
- Desterro de Entre Rios
- Divisa Nova
- Dom Viçoso
- Dores de Campos
- Doresópolis
- Elói Mendes
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Extrema
- Fama
- Formiga
- Fortaleza de Minas
- Gonçalves
- Guapé
- Guaranésia
- Guaxupé
- Heliodora
- Ibertioga
- Ibitiúra de Minas
- Ibituruna
- Iguatama
- Ijaci
- Ilicínea
- Inconfidentes
- Ingaí
- Ipuiúna
- Itajubá
- Itamogi
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapecerica
- Itapeva
- Itaú de Minas
- Itumirim
- Itutinga
- Jacuí
- Jacutinga
- Jesuânia
- Juiz de Fora
- Juruaia
- Lagoa Dourada
- Lambari
- Lavras
- Liberdade
- Lima Duarte
- Luminárias
- Machado
- Madre de Deus de Minas
- Maria da Fé
- Marmelópolis
- Minduri
- Monsenhor Paulo
- Monte Belo
- Monte Santo de Minas
- Monte Sião
- Munhoz
- Muzambinho
- Natércia
- Nazareno
- Nepomuceno
- Nova Resende
- Olaria
- Olímpio Noronha
- Oliveira
- Ouro Fino
- Pains
- Paraguaçu
- Paraisópolis
- Passa Quatro
- Passa Tempo
- Passa Vinte
- Passos
- Pedralva
- Pedro Teixeira
- Perdões
- Piedade do Rio Grande
- Pimenta
- Piranguçu
- Piranguinho
- Piumhi
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Prados
- Pratápolis
- Resende Costa
- Ressaquinha
- Ribeirão Vermelho
- Rio Preto
- Ritápolis
- Santa Bárbara do Monte Verde
- Santa Cruz de Minas
- Santana da Vargem
- Santana do Garambéu
- Santana do Jacaré
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita de Ibitipoca
- Santa Rita de Jacutinga
- Santa Rita do Sapucaí
- Santo Antônio do Amparo
- São Bento Abade
- São Francisco de Paula
- São Gonçalo do Sapucaí
- São João Batista do Glória
- São João da Mata
- São João del Rei
- São José da Barra
- São José do Alegre
- São Lourenço
- São Pedro da União
- São Roque de Minas
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Verde
- São Thomé das Letras
- São Tiago
- São Vicente de Minas
- Sapucaí-Mirim
- Senador Amaral
- Senador José Bento
- Seritinga
- Serrania
- Serranos
- Silvianópolis
- Soledade de Minas
- Tiradentes
- Tocos do Moji
- Toledo
- Três Corações
- Três Pontas
- Turvolândia
- Vargem Bonita
- Varginha
- Virgínia
- Wenceslau Braz
