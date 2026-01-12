Assine
TEMPESTADE

Cidades de MG podem ter chuva de granizo nesta segunda-feira (12/1)

Estado tem 54 municípios sob alerta de tempestade; outros 212 podem enfrentar baixa umidade

12/01/2026 13:59 - atualizado em 12/01/2026 14:04

Cidades de Minas podem enfrentar queda de granizo nesta segunda-feira (12/1); veja se a sua está na lista
Cidades de Minas podem enfrentar queda de granizo nesta segunda-feira (12/1); veja se a sua está na lista crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Minas Gerais tem 54 municípios sob alerta amarelo de tempestade nesta segunda-feira (12/1), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Algumas cidades podem enfrentar chuvas entre 20 e 30 mm/h Outras até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo. 

Existe risco baixo de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. 


Recomendações em caso de tempestade:

  • Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

 

Outras 212 cidades estão sob alerta amarelo para baixa umidade. A umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20% nesses municípios. Há baixo risco de incêndios florestais e de danos à saúde.

Recomendações para dias de umidade baixa:

  • Beba bastante líquido.
  • Evite desgaste físico nas horas mais secas.
  • Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193). 

Municípios sob alerta de tempestade:

  • Abadia dos Dourados
  • Água Comprida
  • Araguari
  • Araporã
  • Arinos
  • Buritis
  • Cabeceira Grande
  • Cachoeira Dourada
  • Campina Verde
  • Campo Florido
  • Canápolis
  • Capinópolis
  • Carneirinho
  • Cascalho Rico
  • Centralina
  • Comendador Gomes
  • Conceição das Alagoas
  • Coromandel
  • Delta
  • Douradoquara
  • Estrela do Sul
  • Formoso
  • Fronteira
  • Frutal
  • Grupiara
  • Guarda-Mor
  • Gurinhatã
  • Indianópolis
  • Ipiaçu
  • Iraí de Minas
  • Itapagipe
  • Ituiutaba
  • Iturama
  • Limeira do Oeste
  • Monte Alegre de Minas
  • Monte Carmelo
  • Nova Ponte
  • Paracatu
  • Pedrinópolis
  • Pirajuba
  • Planura
  • Prata
  • Romaria
  • Sacramento
  • Santa Juliana
  • Santa Vitória
  • São Francisco de Sales
  • Tupaciguara
  • Uberaba
  • Uberlândia
  • Unaí
  • União de Minas
  • Vazante
  • Veríssimo 

Municípios sob alerta de baixa umidade:

  • Aguanil
  • Aiuruoca
  • Alagoa
  • Albertina
  • Alfenas
  • Alpinópolis
  • Alterosa
  • Andradas
  • Andrelândia
  • Antônio Carlos
  • Arantina
  • Arceburgo
  • Arcos
  • Areado
  • Baependi
  • Bambuí
  • Bandeira do Sul
  • Barbacena
  • Barroso
  • Belmiro Braga
  • Bias Fortes
  • Boa Esperança
  • Bocaina de Minas
  • Bom Jardim de Minas
  • Bom Jesus da Penha
  • Bom Repouso
  • Bom Sucesso
  • Borda da Mata
  • Botelhos
  • Brazópolis
  • Bueno Brandão
  • Cabo Verde
  • Cachoeira de Minas
  • Caldas
  • Camacho
  • Camanducaia
  • Cambuí
  • Cambuquira
  • Campanha
  • Campestre
  • Campo Belo
  • Campo do Meio
  • Campos Gerais
  • Cana Verde
  • Candeias
  • Capetinga
  • Capitólio
  • Carandaí
  • Careaçu
  • Carmo da Cachoeira
  • Carmo da Mata
  • Carmo de Minas
  • Carmo do Rio Claro
  • Carmópolis de Minas
  • Carrancas
  • Carvalhópolis
  • Carvalhos
  • Cássia
  • Caxambu
  • Conceição da Aparecida
  • Conceição da Barra de Minas
  • Conceição das Pedras
  • Conceição do Rio Verde
  • Conceição dos Ouros
  • Congonhal
  • Consolação
  • Coqueiral
  • Cordislândia
  • Coronel Xavier Chaves
  • Córrego do Bom Jesus
  • Córrego Fundo
  • Cristais
  • Cristina
  • Cruzília
  • Delfim Moreira
  • Delfinópolis
  • Desterro de Entre Rios
  • Divisa Nova
  • Dom Viçoso
  • Dores de Campos
  • Doresópolis
  • Elói Mendes
  • Espírito Santo do Dourado
  • Estiva
  • Extrema
  • Fama
  • Formiga
  • Fortaleza de Minas
  • Gonçalves
  • Guapé
  • Guaranésia
  • Guaxupé
  • Heliodora
  • Ibertioga
  • Ibitiúra de Minas
  • Ibituruna
  • Iguatama
  • Ijaci
  • Ilicínea
  • Inconfidentes
  • Ingaí
  • Ipuiúna
  • Itajubá
  • Itamogi
  • Itamonte
  • Itanhandu
  • Itapecerica
  • Itapeva
  • Itaú de Minas
  • Itumirim
  • Itutinga
  • Jacuí
  • Jacutinga
  • Jesuânia
  • Juiz de Fora
  • Juruaia
  • Lagoa Dourada
  • Lambari
  • Lavras
  • Liberdade
  • Lima Duarte
  • Luminárias
  • Machado
  • Madre de Deus de Minas
  • Maria da Fé
  • Marmelópolis
  • Minduri
  • Monsenhor Paulo
  • Monte Belo
  • Monte Santo de Minas
  • Monte Sião
  • Munhoz
  • Muzambinho
  • Natércia
  • Nazareno
  • Nepomuceno
  • Nova Resende
  • Olaria
  • Olímpio Noronha
  • Oliveira
  • Ouro Fino
  • Pains
  • Paraguaçu
  • Paraisópolis
  • Passa Quatro
  • Passa Tempo
  • Passa Vinte
  • Passos
  • Pedralva
  • Pedro Teixeira
  • Perdões
  • Piedade do Rio Grande
  • Pimenta
  • Piranguçu
  • Piranguinho
  • Piumhi
  • Poço Fundo
  • Poços de Caldas
  • Pouso Alegre
  • Pouso Alto
  • Prados
  • Pratápolis
  • Resende Costa
  • Ressaquinha
  • Ribeirão Vermelho
  • Rio Preto
  • Ritápolis
  • Santa Bárbara do Monte Verde
  • Santa Cruz de Minas
  • Santana da Vargem
  • Santana do Garambéu
  • Santana do Jacaré
  • Santa Rita de Caldas
  • Santa Rita de Ibitipoca
  • Santa Rita de Jacutinga
  • Santa Rita do Sapucaí
  • Santo Antônio do Amparo
  • São Bento Abade
  • São Francisco de Paula
  • São Gonçalo do Sapucaí
  • São João Batista do Glória
  • São João da Mata
  • São João del Rei
  • São José da Barra
  • São José do Alegre
  • São Lourenço
  • São Pedro da União
  • São Roque de Minas
  • São Sebastião da Bela Vista
  • São Sebastião do Paraíso
  • São Sebastião do Rio Verde
  • São Thomé das Letras
  • São Tiago
  • São Vicente de Minas
  • Sapucaí-Mirim
  • Senador Amaral
  • Senador José Bento
  • Seritinga
  • Serrania
  • Serranos
  • Silvianópolis
  • Soledade de Minas
  • Tiradentes
  • Tocos do Moji
  • Toledo
  • Três Corações
  • Três Pontas
  • Turvolândia
  • Vargem Bonita
  • Varginha
  • Virgínia
  • Wenceslau Braz

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

