BH e outras 262 cidade de Minas estão em alerta para baixa umidade do ar

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Belo Horizonte e outras 262 cidades de Minas Gerais estão em alerta amarelo para baixa umidade do ar neste domingo (11/1). O comunicado do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de perigo potencial, que indica umidade relativa do ar variando entre 20% e 30% e é válido até às 18h.





Diante deste cenário, o Inmet recomenda que as pessoas bebam bastante líquido, evitem desgaste físico nas horas mais secas (período da tarde) e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.





As regiões do estado afetadas pelo alerta são: Oeste de Minas, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Central, Zona da Mata e Grande BH.





Confira a lista dos municípios:



