Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO

BH e outras 262 cidade de Minas estão em alerta para baixa umidade do ar

De acordo com o Inmet, os índices de umidade variam entre 20% e 30% neste domingo (11/1)

Publicidade
Carregando...
Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
11/01/2026 14:59

compartilhe

SIGA
x
O fenômeno deve provocar temperaturas em torno de 33°C, no período da tarde, segundo a Defesa Civil de BH
BH está entre as cidades com alerta para umidade relativa do ar entre 20% e 30% crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Belo Horizonte e outras 262 cidades de Minas Gerais estão em alerta amarelo para baixa umidade do ar neste domingo (11/1). O comunicado do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de perigo potencial, que indica umidade relativa do ar variando entre 20% e 30% e é válido até às 18h. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover


Diante deste cenário, o Inmet recomenda que as pessoas bebam bastante líquido, evitem desgaste físico nas horas mais secas (período da tarde) e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. 

Leia Mais


As regiões do estado afetadas pelo alerta são: Oeste de Minas, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Central, Zona da Mata e Grande BH. 


Confira a lista dos municípios: 


  • Aguanil

  • Aiuruoca

  • Alagoa

  • Albertina

  • Alfenas

  • Alpinópolis

  • Alterosa

  • Andradas

  • Andrelândia

  • Antônio Carlos

  • Arantina

  • Araújos

  • Arceburgo

  • Arcos

  • Areado

  • Baependi

  • Bambuí

  • Bandeira do Sul

  • Barbacena

  • Barroso

  • Belmiro Braga

  • Belo Vale

  • Betim

  • Bias Fortes

  • Boa Esperança

  • Bocaina de Minas

  • Bom Despacho

  • Bom Jardim de Minas

  • Bom Jesus da Penha

  • Bom Repouso

  • Bom Sucesso

  • Bonfim

  • Borda da Mata

  • Botelhos

  • Brazópolis

  • Brumadinho

  • Bueno Brandão

  • Cabo Verde

  • Cachoeira de Minas

  • Caldas

  • Camacho

  • Camanducaia

  • Cambuí

  • Cambuquira

  • Campanha

  • Campestre

  • Campo Belo

  • Campo do Meio

  • Campos Gerais

  • Cana Verde

  • Candeias

  • Capetinga

  • Capitólio

  • Carandaí

  • Careaçu

  • Carmo da Cachoeira

  • Carmo da Mata

  • Carmo de Minas

  • Carmo do Cajuru

  • Carmo do Rio Claro

  • Carmópolis de Minas

  • Carrancas

  • Carvalhópolis

  • Carvalhos

  • Casa Grande

  • Cássia

  • Caxambu

  • Cláudio

  • Conceição da Aparecida

  • Conceição da Barra de Minas

  • Conceição das Pedras

  • Conceição do Pará

  • Conceição do Rio Verde

  • Conceição dos Ouros

  • Congonhal

  • Consolação

  • Coqueiral

  • Cordislândia

  • Coronel Xavier Chaves

  • Córrego Danta

  • Córrego do Bom Jesus

  • Córrego Fundo

  • Cristais

  • Cristina

  • Crucilândia

  • Cruzília

  • Delfim Moreira

  • Delfinópolis

  • Desterro de Entre Rios

  • Divinópolis

  • Divisa Nova

  • Dom Viçoso

  • Dores de Campos

  • Dores do Indaiá

  • Doresópolis

  • Elói Mendes

  • Entre Rios de Minas

  • Esmeraldas

  • Espírito Santo do Dourado

  • Estiva

  • Estrela do Indaiá

  • Extrema

  • Fama

  • Florestal

  • Formiga

  • Fortaleza de Minas

  • Gonçalves

  • Guapé

  • Guaranésia

  • Guaxupé

  • Heliodora

  • Ibertioga

  • Ibiraci

  • Ibitiúra de Minas

  • Ibituruna

  • Igarapé

  • Igaratinga

  • Iguatama

  • Ijaci

  • Ilicínea

  • Inconfidentes

  • Ingaí

  • Ipuiúna

  • Itaguara

  • Itajubá

  • Itamogi

  • Itamonte

  • Itanhandu

  • Itapecerica

  • Itapeva

  • Itatiaiuçu

  • Itaú de Minas

  • Itaúna

  • Itumirim

  • Itutinga

  • Jacuí

  • Jacutinga

  • Japaraíba

  • Jeceaba

  • Jesuânia

  • Juatuba

  • Juiz de Fora

  • Juruaia

  • Lagoa da Prata

  • Lagoa Dourada

  • Lambari

  • Lavras

  • Leandro Ferreira

  • Liberdade

  • Lima Duarte

  • Luminárias

  • Luz

  • Machado

  • Madre de Deus de Minas

  • Maria da Fé

  • Marmelópolis

  • Martinho Campos

  • Mateus Leme

  • Minduri

  • Moema

  • Monsenhor Paulo

  • Monte Belo

  • Monte Santo de Minas

  • Monte Sião

  • Munhoz

  • Muzambinho

  • Natércia

  • Nazareno

  • Nepomuceno

  • Nova Resende

  • Nova Serrana

  • Olaria

  • Olímpio Noronha

  • Oliveira

  • Onça de Pitangui

  • Ouro Fino

  • Pains

  • Pará de Minas

  • Paraguaçu

  • Paraisópolis

  • Passa Quatro

  • Passa Tempo

  • Passa Vinte

  • Passos

  • Pedra do Indaiá

  • Pedralva

  • Pedro Teixeira

  • Perdigão

  • Perdões

  • Piedade do Rio Grande

  • Piedade dos Gerais

  • Pimenta

  • Piracema

  • Piranguçu

  • Piranguinho

  • Pitangui

  • Piumhi

  • Poço Fundo

  • Poços de Caldas

  • Pouso Alegre

  • Pouso Alto

  • Prados

  • Pratápolis

  • Queluzito

  • Resende Costa

  • Ressaquinha

  • Ribeirão Vermelho

  • Rio Manso

  • Rio Preto

  • Ritápolis

  • Santa Bárbara do Monte Verde

  • Santa Cruz de Minas

  • Santana da Vargem

  • Santana do Garambéu

  • Santana do Jacaré

  • Santa Rita de Caldas

  • Santa Rita de Ibitipoca

  • Santa Rita de Jacutinga

  • Santa Rita do Sapucaí

  • Santo Antônio do Amparo

  • Santo Antônio do Monte

  • São Bento Abade

  • São Brás do Suaçuí

  • São Francisco de Paula

  • São Gonçalo do Pará

  • São Gonçalo do Sapucaí

  • São João Batista do Glória

  • São João da Mata

  • São João del Rei

  • São Joaquim de Bicas

  • São José da Barra

  • São José da Varginha

  • São José do Alegre

  • São Lourenço

  • São Pedro da União

  • São Roque de Minas

  • São Sebastião da Bela Vista

  • São Sebastião do Oeste

  • São Sebastião do Paraíso

  • São Sebastião do Rio Verde

  • São Thomé das Letras

  • São Tiago

  • São Tomás de Aquino

  • São Vicente de Minas

  • Sapucaí-Mirim

  • Senador Amaral

  • Senador José Bento

  • Seritinga

  • Serrania

  • Serranos

  • Silvianópolis

  • Soledade de Minas

  • Tapiraí

  • Tiradentes

  • Tocos do Moji

  • Toledo

  • Três Corações

  • Três Pontas

  • Turvolândia

  • Vargem Bonita

  • Varginha

  • Virgínia

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

  • Wenceslau Braz

Tópicos relacionados:

alerta ar baixa baixa-umidade do inmet meteorologia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay