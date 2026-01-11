BH e outras 262 cidade de Minas estão em alerta para baixa umidade do ar
De acordo com o Inmet, os índices de umidade variam entre 20% e 30% neste domingo (11/1)
Belo Horizonte e outras 262 cidades de Minas Gerais estão em alerta amarelo para baixa umidade do ar neste domingo (11/1). O comunicado do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de perigo potencial, que indica umidade relativa do ar variando entre 20% e 30% e é válido até às 18h.
Diante deste cenário, o Inmet recomenda que as pessoas bebam bastante líquido, evitem desgaste físico nas horas mais secas (período da tarde) e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
- Casa quente demais? Veja como reduzir a temperatura com truques simples, ventilação natural e materiais que bloqueiam o calor
As regiões do estado afetadas pelo alerta são: Oeste de Minas, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Central, Zona da Mata e Grande BH.
Confira a lista dos municípios:
-
Aguanil
-
Aiuruoca
-
Alagoa
-
Albertina
-
Alfenas
-
Alpinópolis
-
Alterosa
-
Andradas
-
Andrelândia
-
Antônio Carlos
-
Arantina
-
Araújos
-
Arceburgo
-
Arcos
-
Areado
-
Baependi
-
Bambuí
-
Bandeira do Sul
-
Barbacena
-
Barroso
-
Belmiro Braga
-
Belo Vale
-
Betim
-
Bias Fortes
-
Boa Esperança
-
Bocaina de Minas
-
Bom Despacho
-
Bom Jardim de Minas
-
Bom Jesus da Penha
-
Bom Repouso
-
Bom Sucesso
-
Bonfim
-
Borda da Mata
-
Botelhos
-
Brazópolis
-
Brumadinho
-
Bueno Brandão
-
Cabo Verde
-
Cachoeira de Minas
-
Caldas
-
Camacho
-
Camanducaia
-
Cambuí
-
Cambuquira
-
Campanha
-
Campestre
-
Campo Belo
-
Campo do Meio
-
Campos Gerais
-
Cana Verde
-
Candeias
-
Capetinga
-
Capitólio
-
Carandaí
-
Careaçu
-
Carmo da Cachoeira
-
Carmo da Mata
-
Carmo de Minas
-
Carmo do Cajuru
-
Carmo do Rio Claro
-
Carmópolis de Minas
-
Carrancas
-
Carvalhópolis
-
Carvalhos
-
Casa Grande
-
Cássia
-
Caxambu
-
Cláudio
-
Conceição da Aparecida
-
Conceição da Barra de Minas
-
Conceição das Pedras
-
Conceição do Pará
-
Conceição do Rio Verde
-
Conceição dos Ouros
-
Congonhal
-
Consolação
-
Coqueiral
-
Cordislândia
-
Coronel Xavier Chaves
-
Córrego Danta
-
Córrego do Bom Jesus
-
Córrego Fundo
-
Cristais
-
Cristina
-
Crucilândia
-
Cruzília
-
Delfim Moreira
-
Delfinópolis
-
Desterro de Entre Rios
-
Divinópolis
-
Divisa Nova
-
Dom Viçoso
-
Dores de Campos
-
Dores do Indaiá
-
Doresópolis
-
Elói Mendes
-
Entre Rios de Minas
-
Esmeraldas
-
Espírito Santo do Dourado
-
Estiva
-
Estrela do Indaiá
-
Extrema
-
Fama
-
Florestal
-
Formiga
-
Fortaleza de Minas
-
Gonçalves
-
Guapé
-
Guaranésia
-
Guaxupé
-
Heliodora
-
Ibertioga
-
Ibiraci
-
Ibitiúra de Minas
-
Ibituruna
-
Igarapé
-
Igaratinga
-
Iguatama
-
Ijaci
-
Ilicínea
-
Inconfidentes
-
Ingaí
-
Ipuiúna
-
Itaguara
-
Itajubá
-
Itamogi
-
Itamonte
-
Itanhandu
-
Itapecerica
-
Itapeva
-
Itatiaiuçu
-
Itaú de Minas
-
Itaúna
-
Itumirim
-
Itutinga
-
Jacuí
-
Jacutinga
-
Japaraíba
-
Jeceaba
-
Jesuânia
-
Juatuba
-
Juiz de Fora
-
Juruaia
-
Lagoa da Prata
-
Lagoa Dourada
-
Lambari
-
Lavras
-
Leandro Ferreira
-
Liberdade
-
Lima Duarte
-
Luminárias
-
Luz
-
Machado
-
Madre de Deus de Minas
-
Maria da Fé
-
Marmelópolis
-
Martinho Campos
-
Mateus Leme
-
Minduri
-
Moema
-
Monsenhor Paulo
-
Monte Belo
-
Monte Santo de Minas
-
Monte Sião
-
Munhoz
-
Muzambinho
-
Natércia
-
Nazareno
-
Nepomuceno
-
Nova Resende
-
Nova Serrana
-
Olaria
-
Olímpio Noronha
-
Oliveira
-
Onça de Pitangui
-
Ouro Fino
-
Pains
-
Pará de Minas
-
Paraguaçu
-
Paraisópolis
-
Passa Quatro
-
Passa Tempo
-
Passa Vinte
-
Passos
-
Pedra do Indaiá
-
Pedralva
-
Pedro Teixeira
-
Perdigão
-
Perdões
-
Piedade do Rio Grande
-
Piedade dos Gerais
-
Pimenta
-
Piracema
-
Piranguçu
-
Piranguinho
-
Pitangui
-
Piumhi
-
Poço Fundo
-
Poços de Caldas
-
Pouso Alegre
-
Pouso Alto
-
Prados
-
Pratápolis
-
Queluzito
-
Resende Costa
-
Ressaquinha
-
Ribeirão Vermelho
-
Rio Manso
-
Rio Preto
-
Ritápolis
-
Santa Bárbara do Monte Verde
-
Santa Cruz de Minas
-
Santana da Vargem
-
Santana do Garambéu
-
Santana do Jacaré
-
Santa Rita de Caldas
-
Santa Rita de Ibitipoca
-
Santa Rita de Jacutinga
-
Santa Rita do Sapucaí
-
Santo Antônio do Amparo
-
Santo Antônio do Monte
-
São Bento Abade
-
São Brás do Suaçuí
-
São Francisco de Paula
-
São Gonçalo do Pará
-
São Gonçalo do Sapucaí
-
São João Batista do Glória
-
São João da Mata
-
São João del Rei
-
São Joaquim de Bicas
-
São José da Barra
-
São José da Varginha
-
São José do Alegre
-
São Lourenço
-
São Pedro da União
-
São Roque de Minas
-
São Sebastião da Bela Vista
-
São Sebastião do Oeste
-
São Sebastião do Paraíso
-
São Sebastião do Rio Verde
-
São Thomé das Letras
-
São Tiago
-
São Tomás de Aquino
-
São Vicente de Minas
-
Sapucaí-Mirim
-
Senador Amaral
-
Senador José Bento
-
Seritinga
-
Serrania
-
Serranos
-
Silvianópolis
-
Soledade de Minas
-
Tapiraí
-
Tiradentes
-
Tocos do Moji
-
Toledo
-
Três Corações
-
Três Pontas
-
Turvolândia
-
Vargem Bonita
-
Varginha
-
Virgínia
-
Wenceslau Braz