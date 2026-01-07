Nebulosidade sustenta friozinho em pleno verão

Em seis dias, Belo Horizonte foi de calor intenso para frio, com queda de 13,8°C na temperatura máxima. No primeiro dia do ano, os termômetros na capital mineira atingiram 34,8°C, registrados na Região de Venda Nova às 13h55, de acordo com a Defesa Civil municipal. Ontem (6/1), a máxima registrada foi de 21°C no Hipercentro de BH, às 16h, ainda segundo o órgão. Hoje (7/1), a temperatura deve continuar amena, com máxima prevista de 22°C e mínima de 15°C. Especialistas atribuem o frio em pleno verão à Zona de Convergência do Atlântico Sul.



O meteorologista Danilo Cabral, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), explica que a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) provoca uma nebulosidade que dificulta a passagem da radiação solar pelas camadas mais baixas da atmosfera, o que resulta na queda de temperatura. Esse sistema também é responsável pelas chuvas que têm atingido BH e o estado, pois forma um corredor de umidade.



O Inmet define a Zona de Convergência do Atlântico Sul como um corredor de nuvens que corta a faixa central do Brasil da Região Amazônica até o Oceano Atlântico, entre o fim da primavera e o verão. “O sistema é resultado do comportamento dos ventos em altos e baixos níveis da atmosfera com a formação de uma frente fria, de um centro de baixa pressão ou de uma área alongada de baixa pressão em superfície”, informa o Instituto Nacional de Meteorologia.



O meteorologista Danilo Cabral informa que a previsão é que esse sistema se dissipe a partir de sábado (10/1), e que as temperaturas aumentem gradativamente. A chuva também deve cessar com o passar dos dias, segundo o especialista. No entanto, para hoje (7/1), a previsão da Defesa Civil de BH ainda é de possibilidade de pancadas de chuva e possíveis raios isolados, com céu nublado a parcialmente nublado.



As temperaturas em BH começaram a cair no domingo (4/1), quando a marca máxima na cidade foi de 22,6°C, de acordo com a Defesa Civil Municipal. Nos três primeiros dias do ano, os termômetros atingiram, nessa sequência, 34,8°C, 32,6°C e 28,9°C. Na segunda-feira (5/1), a máxima foi de 21,3°C.



Para Guilherme Bittencourt, de 60 anos, morador do Bairro Sion, na Região Centro-Sul de BH, o frio está sendo bem-vindo após o calorão. “Em Belo Horizonte estava uma situação bem difícil, era só com ventilador ligado”, disse o idoso, que ressalta que o frio pode trazer um alívio na conta de luz.

CALOR E FRIO

Temperaturas máximas em BH neste ano

1º/1........34,8°C

2/1..........32,6°C

3/1......... 28,9°C

4/1......... 22,6°C

5/1 .........21,3°C

6/1..........21,0°C



22°C

é a temperatura máxima prevista

para hoje na capital mineira

Fonte: Defesa Civil Municipal de BH

Apesar de temperaturas amenas no verão poderem causar estranhamento, especialmente seguidas de dias de calor intenso, o meteorologista Danilo Cabral afirma que as condições não estão discrepantes em relação ao esperado, e que a temperatura está dentro da média do mês.



De acordo com levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia, a média de temperatura na capital mineira em janeiro de 2025 foi de 24,1°C. No ano anterior, 24,5°C. Desde 2016, a menor média de temperatura no primeiro mês do ano foi registrada em 2023, de 22,8°C.



Elza Maria dos Santos, de 53 anos, que trabalha em Nova Lima, na Região Metropolitana de BH, conta que já está acostumada com a variação de temperatura nesta época do ano. “Posso até não vestir a blusa, mas já fica dentro da bolsa o tempo todo”, conta.



PRÓXIMOS DIAS

Amanhã (8/1), Belo Horizonte deve ter céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, de acordo com o Inmet. Para quinta-feira, a expectativa do órgão é de aumento na temperatura, com máxima prevista de 28°C e mínima de 17°C.



Para sexta-feira (9/1), até o momento, não há previsão de chuva na capital mineira, apenas de céu parcialmente nublado, segundo o Inmet. Os termômetros podem chegar a 30°C, e a mínima prevista é de 17°C.



PREVISÃO PARA MINAS

De acordo com o Inmet, a previsão para hoje (7/1) é de redução da nebulosidade e chuva no Norte e Leste de Minas Gerais, devido ao enfraquecimento da Zona de Convergência do Atlântico Sul. Nas demais regiões do estado, a expectativa é de céu nublado e condições de chuva ao longo do dia, com possibilidade de momentos de mormaço e sol, o que deve representar um aumento nas temperaturas em relação aos últimos dias.



A máxima esperada para o estado é de 32°C nas regiões Noroeste, Norte, Vales dos Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri. A mínima deve ser registrada no Sul e Sudoeste de Minas, assim como na região do Campo das Vertentes, com termômetros marcando 12°C.

