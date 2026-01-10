Jaguatirica escondida embaixo de escada de casa é capturada pelos bombeiros
Segundo o Corpo de Bombeiros, o animal estava acuado e havia risco de ataque a pessoas e animais domésticos da residência
Uma jaguatirica foi capturada neste sábado (10/1), pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, em uma casa no Bairro Cardoso de Melo, em Muriaé, na Zona da Mata Mineira.
De acordo com a corporação, uma vizinha viu o animal e acionou os militares. A jaguatirica estava embaixo de uma escada que dava acesso à residência. Ainda segundo os bombeiros, o animal silvestre estava acuado e havia risco de ataque a pessoas e animais domésticos da residência. Apesar disso, ninguém ficou ferido.
Com o auxílio de um médico veterinário do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) do município, os militares fizeram a captura do animal. Em seguida, a jaguatirica foi encaminhada ao CCZ para avaliação.