Dez cidades de MG podem ter chuva de granizo nesta quarta-feira (7/1)
Municípios estão sob alerta de tempestade e podem enfrentar chuva forte, ventos intensos e queda de granizo
Dez municípios de Minas Gerais estão sob alerta amarelo para tempestades nesta quarta-feira (7/1), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Cidades podem enfrentar chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo.
Existe baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. O aviso é válido até às 23:59h desta quarta-feira (7/1).
Municípios sob alerta de tempestade:
- Campina Verde
- Carneirinho
- Fronteira
- Frutal
- Itapagipe
- Iturama
- Limeira do Oeste
- Santa Vitória
- São Francisco de Sales
- União de Minas
Recomendações em caso de tempestade:
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Outras 312 cidades mineiras estão sob alerta amarelo de chuvas intensas, podendo enfrentar chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos (40-60 km/h).
Os moradores devem ficar atentos, uma vez que há risco potencial de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta é válido até às 23:59h desta quarta-feira (7/1).
Municípios sob alerta de chuvas intensas:
