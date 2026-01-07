Dez cidades de MG podem ter chuva de granizo nesta quarta-feira (7/1)

Dez municípios de Minas Gerais estão sob alerta amarelo para tempestades nesta quarta-feira (7/1), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Cidades podem enfrentar chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo.

Existe baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. O aviso é válido até às 23:59h desta quarta-feira (7/1).

Municípios sob alerta de tempestade:

Campina Verde

Carneirinho

Fronteira

Frutal

Itapagipe

Iturama

Limeira do Oeste

Santa Vitória

São Francisco de Sales

União de Minas



Recomendações em caso de tempestade:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Outras 312 cidades mineiras estão sob alerta amarelo de chuvas intensas, podendo enfrentar chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos (40-60 km/h).

Os moradores devem ficar atentos, uma vez que há risco potencial de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta é válido até às 23:59h desta quarta-feira (7/1).



Municípios sob alerta de chuvas intensas: