PREVISÃO DO TEMPO

Mais chuva em BH? Confira a previsão do tempo nesta quarta-feira (7/1)

A temperatura mínima registrada em Belo Horizonte foi de 15,8 °C; veja a previsão do tempo completa para a capital e Minas Gerais

07/01/2026 09:38

BH terá dia nublado e chuvoso nesta quarta-feira (7/1)
BH terá dia nublado e chuvoso nesta quarta-feira (7/1) crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

O dia em Belo Horizonte será de céu encoberto com chuva nesta quarta-feira (7/1), segundo informações da Defesa Civil da capital. 

A temperatura mínima registrada foi de 15,8 °C, com sensação térmica de 4,9 °C na regional Oeste, e a máxima estimada é de 23 °C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 80%. 

Temperaturas mínimas registradas por regional:

  • Barreiro: 17,2 °C, às 2h

  • Centro-Sul: 16,6 °C, às 3h30

  • Oeste: 15,8 °C, com sensação térmica de 4,9 °C, às 3h

  • Pampulha: 17,7 °C, com sensação térmica de 18,7 °C, às 4h

  • Venda Nova: 18,3 °C, às 3h30

Acumulado de chuvas (mm), nas últimas 12h (em 7/1)

  • Barreiro: 0,2 (0,1%)

  • Centro Sul: 1,0 (0,3%)

  • Hipercentro: 0,2 (0,1%)

  • Leste: 0,8 (0,2%)

  • Nordeste: 0,6 (0,2%)

  • Noroeste: 0,4 (0,1%)

  • Norte: 0,4 (0,1%)

  • Oeste: 0,2 (0,1%)

  • Pampulha: 0,6 (0,2%)

  • Venda Nova: 0,8 (0,2%)

Acumulado de chuvas (mm) em janeiro até às 6h desta quarta-feira (7/1)

  • Barreiro: 154,6 (46,7%)

  • Centro Sul: 186,4 (56,3%)

  • Hipercentro: 88,2 (26,7%)

  • Leste: 123,6 (37,4,%)

  • Nordeste: 106,8 (32,3%) 

  • Noroeste: 175,6 (53,1%)

  • Norte: 109,8 (33,2%)

  • Oeste: 177,0 (53,5%)

  • Pampulha: 120,2 (36,3%)

  • Venda Nova: 104,2 (31,5%)


O volume de chuvas na capital mineira é medido pelas Estações Hidrometeorológicas da Prefeitura de Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil do município, a média climatológica de janeiro é de 330,9 mm. 

O que fazer em caso de chuva?  

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

  • Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193). 

Minas Gerais 

Nas regiões Norte e Leste de Minas Gerais, a tendência é a redução da nebulosidade e das chuvas nesta quarta-feira (7/1), devido ao enfraquecimento da ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul) que deve se encerrar até a manhã desta quinta-feira (8/1).

Nas demais regiões mineiras, o céu permanece nublado com condições de chuva ao longo do dia. Momentos de mormaço ou abertura de sol são esperados, e, consequentemente, as temperaturas começam a se elevar nestas áreas. 

As condições atmosféricas são favoráveis para ocorrência de chuvas intensas, de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com rajadas de ventos ocasionais, entre 40 e 60 km/h, nas regiões Noroeste, Central Mineira, Metropolitana, Zona da Mata, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Oeste e Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba.

A quarta-feira (7/1) será de céu nublado a parcialmente nublado com chuva isolada no Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas demais regiões, o céu fica nublado com pancadas de chuva. 

overflay