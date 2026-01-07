Mais chuva em BH? Confira a previsão do tempo nesta quarta-feira (7/1)

O dia em Belo Horizonte será de céu encoberto com chuva nesta quarta-feira (7/1), segundo informações da Defesa Civil da capital.

A temperatura mínima registrada foi de 15,8 °C, com sensação térmica de 4,9 °C na regional Oeste, e a máxima estimada é de 23 °C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 80%.





Temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 17,2 °C, às 2h

Centro-Sul: 16,6 °C, às 3h30

Oeste: 15,8 °C, com sensação térmica de 4,9 °C, às 3h

Pampulha: 17,7 °C, com sensação térmica de 18,7 °C, às 4h

Venda Nova: 18,3 °C, às 3h30

Acumulado de chuvas (mm), nas últimas 12h (em 7/1)

Barreiro: 0,2 (0,1%)

Centro Sul: 1,0 (0,3%)

Hipercentro: 0,2 (0,1%)

Leste: 0,8 (0,2%)

Nordeste: 0,6 (0,2%)

Noroeste: 0,4 (0,1%)

Norte: 0,4 (0,1%)

Oeste: 0,2 (0,1%)

Pampulha: 0,6 (0,2%)

Venda Nova: 0,8 (0,2%)

Acumulado de chuvas (mm) em janeiro até às 6h desta quarta-feira (7/1)

Barreiro: 154,6 (46,7%)

Centro Sul: 186,4 (56,3%)

Hipercentro: 88,2 (26,7%)

Leste: 123,6 (37,4,%)

Nordeste: 106,8 (32,3%)

Noroeste: 175,6 (53,1%)

Norte: 109,8 (33,2%)

Oeste: 177,0 (53,5%)

Pampulha: 120,2 (36,3%)

Venda Nova: 104,2 (31,5%)



O volume de chuvas na capital mineira é medido pelas Estações Hidrometeorológicas da Prefeitura de Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil do município, a média climatológica de janeiro é de 330,9 mm.



O que fazer em caso de chuva?

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Minas Gerais

Nas regiões Norte e Leste de Minas Gerais, a tendência é a redução da nebulosidade e das chuvas nesta quarta-feira (7/1), devido ao enfraquecimento da ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul) que deve se encerrar até a manhã desta quinta-feira (8/1).

Nas demais regiões mineiras, o céu permanece nublado com condições de chuva ao longo do dia. Momentos de mormaço ou abertura de sol são esperados, e, consequentemente, as temperaturas começam a se elevar nestas áreas.

As condições atmosféricas são favoráveis para ocorrência de chuvas intensas, de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com rajadas de ventos ocasionais, entre 40 e 60 km/h, nas regiões Noroeste, Central Mineira, Metropolitana, Zona da Mata, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Oeste e Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba.

A quarta-feira (7/1) será de céu nublado a parcialmente nublado com chuva isolada no Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas demais regiões, o céu fica nublado com pancadas de chuva.