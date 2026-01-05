Terminal Rodoviário de cidade de MG pega fogo nesta segunda-feira (5/1)

Um incêndio atingiu o Terminal Rodoviário de Conselheiro Lafaiete (MG), na Região Central do estado, na madrugada desta segunda-feira (5/1). O fogo começou em uma das lanchonetes do terminal.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado para atender a ocorrência e conseguiu controlar rapidamente as chamas, evitando que o incêndio se propagasse para outros estabelecimentos da rodoviária e impedindo danos à estrutura do imóvel.

Para o combate ao fogo, foram utilizados aproximadamente 150 litros de água. Apesar do controle rápido, houve danos materiais, como prejuízos a refrigeradores, expositores de mercadorias e ao forro de PVC da lanchonete.

Não houve registro de vítimas. As causas do incêndio não foram informadas.