Morre Sheila dos Mares Guia, esposa do ex-ministro Walfrido dos Mares Guia

A empresária Sheila Emrich dos Mares Guia morreu nesse sábado (4/1) aos 77 anos. Ela era esposa do ex-ministro e ex-vice-governador de Minas Gerais Walfrido dos Mares Guia.

Sheila criou, ao lado da filha Érika, a multimarcas CJ Mares, que vende roupas de grife e conta com duas unidades: uma em Belo Horizonte, no Bairro Santo Agostinho; e outra em São Paulo, no shopping de luxo Cidade Jardim.

A causa da morte não foi divulgada pela família. O velório será realizado a partir das 14h deste domingo (4), na Capela Prime do Memorial Zelo, em Belo Horizonte. A cerimônia final será às 17h30.