Ingressos para Capivarã esgotam em menos de duas horas

Os ingressos gratuitos para os passeios turísticos de Capivarã na Lagoa da Pampulha, para os dias 2, 3 e 4 de janeiro, foram disponibilizados a partir das 12h desta terça-feira (30/12) na plataforma Sympla e esgotaram em menos de duas horas.

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o catamarã tem capacidade para 30 passageiros sentados, incluindo guia de turismo e tripulação. Foram liberados 26 ingressos por passeio, em três saídas diárias em cada data, que acontecem às 10h, 13h e 15h, totalizando nove viagens e 234 ingressos para este fim de semana.

No sábado (27/12), a prefeitura retomou os passeios turísticos de barco na Lagoa da Pampulha e, já no primeiro fim de semana de operação, foram realizados oito passeios, que reuniram mais de 200 participantes, entre moradores da cidade e turistas.

O ponto de embarque e desembarque está sendo no Centro de Atendimento ao Turista Veveco, localizado na Avenida Otacílio Negrão de Lima, 855, na Pampulha, próximo à Casa do Baile. Para que não se perca a viagem, a PBH orienta que os participantes cheguem com pelo menos 15 minutos de antecedência. Em caso de condições climáticas desfavoráveis, os passeios poderão ser cancelados.

O Capivarã, nome dado em homenagem às capivaras do entorno da orla, percorre a lagoa passando pelos principais monumentos do Conjunto Arquitetônico da Pampulha, reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade na categoria de Paisagem Cultural pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) em julho de 2016.

Durante o trajeto de aproximadamente 30 a 40 minutos, os passageiros podem avistar pontos icônicos, como a Igreja São Francisco de Assis, a Casa do Baile e o Iate Tênis Clube, obras projetadas por Oscar Niemeyer, e serão acompanhados por um guia turístico, responsável por apresentar informações históricas, culturais, arquitetônicas e ambientais sobre o conjunto e sua importância para a cidade.

Mais de cinco décadas sem navegação

A retomada da navegação turística foi anunciada em maio deste ano pelo prefeito Álvaro Damião (União), durante as comemorações dos 82 anos do Conjunto Moderno da Pampulha. Damião destacou a retomada da navegabilidade como uma mudança de paradigma na relação da cidade com a Lagoa da Pampulha e reforçou a necessidade de rever a narrativa construída ao longo das últimas décadas sobre o espelho d’água, historicamente associada à poluição, motivo pelo qual a navegação foi proibida em 1968.

“Até ontem, a Lagoa da Pampulha era sempre chamada de esgoto a céu aberto. Isso não existe dessa forma. Existe uma parte que ainda recebe esgoto, sim, mas existe outra parte, esta onde estamos, que pode receber embarcações, como já está recebendo a Marinha e vai receber os passeios turísticos. É essa visão que queremos construir”, declarou.

Segundo a PBH, a navegação e a realização de eventos náuticos na Pampulha estão asseguradas em razão da recuperação da qualidade da água, processo iniciado em 2016. Dados de monitoramento do órgão municipal divulgados em setembro deste ano apontam que a Lagoa da Pampulha registra trechos com índice de qualidade da água classificado entre bom e ótimo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges