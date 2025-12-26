Assine
ESTRADAS MINEIRAS

Engavetamento com 10 veículos fecha BR-135 no Norte de Minas

Acidente provoca bloqueio total da rodovia na altura de Engenheiro Navarro. Três vítimas foram socorridas

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
26/12/2025 19:07 - atualizado em 26/12/2025 19:35

Acidente bloqueia dois sentidos da BR-135, no início da noite desta sexta-feira (26/12)
Acidente bloqueia dois sentidos da BR-135 no início da noite desta sexta-feira (26/12), no trecho entre Engenheiro Navarro e Dolabella crédito: Reprodução/Redes sociais

Um engavetamento envolvendo ao menos 10 veículos, incluindo duas carretas, interdita a BR-135, na altura de Engenheiro Navarro (MG), no Norte de Minas. O acidente ocorreu no final da tarde desta sexta-feira (26/12).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o engavetamento ocorreu em um trecho entre Engenheiro Navarro e o município de Dolabella. Informações iniciais da corporação indicam que três pessoas ficaram feridas, mas nenhuma delas ficou presa às ferragens.

Duas das vítimas foram conduzidas a uma unidade hospitalar por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e outra precisou de transporte aéreo por um helicóptero dos bombeiros. Não foi informado para onde as vítimas foram levadas ou o estado de saúde delas.

A causa do acidente ainda não foi determinada. Os dois sentidos da rodovia estão interditados. Equipes da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) estão na coordenação do trânsito no trecho. Ainda não há previsão de liberação.

A ocorrência segue em andamento.

Matéria em atualização

