Naomi Campbell participa de missa de Natal em Ouro Preto

A Basílica de Nossa Senhora do Pilar, em Ouro Preto, recebeu a presença da supermodelo britânica Naomi Campbell, na noite de Natal. A estrela participou da missa solene celebrada no tradicional templo barroco, um dos mais importantes símbolos religiosos e históricos de Minas Gerais.

Naomi esteve acompanhada da estilista Erika Mares Guia, do empresário Jean Pierre Conte, de Vasco Litchfield — cuja família é proprietária de um casarão histórico na cidade — e do prefeito de Ouro Preto, Angelo Oswaldo (PV). Foi o mandatário da cidade que compartilhou o registro da celebração.

Naomi Campbell tem profunda relação com o Brasil, já tendo visitado Ouro Preto anteriormente, na residência da família Mares Guia. “A celebração reforça o caráter universal da cidade, que segue acolhendo visitantes de diferentes partes do mundo em datas simbólicas, unindo espiritualidade, história e identidade cultural”, destacou o prefeito em publicação nas redes sociais.

Desde os anos 1990, a modelo visita o país com frequência, seja para compromissos profissionais, turismo ou encontros com amigos. Ao longo das décadas, participou de momentos marcantes da cultura brasileira, como o Carnaval — quando foi destaque da escola de samba Portela, em 2005 — e eventos em Salvador, além de campanhas de relevância social, como a ação do Hemorio para incentivo à doação de sangue.

A supermodelo também foi capa da Vogue Brasil, participou de programas de televisão e construiu amizades duradouras com figuras conhecidas do meio cultural e artístico, como Donata Meirelles, Nizan Guanaes, Luciano Huck e Cauã Reymond.

Em 2025, ao trazer seus filhos ao Brasil pela primeira vez, Naomi declarou publicamente o carinho pelo país, afirmando que apresentar as crianças “à família que escolheu e ao país que ama” foi um momento especial.