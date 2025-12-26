Assine
overlay
Início Gerais
ESTRELA INTERNACIONAL

Naomi Campbell participa de missa de Natal em Ouro Preto

A supermodelo acompanhou a celebração na Basílica de Nossa Senhora do Pilar ao lado de amigos e autoridades, reforçando a ligação com o Brasil e com Minas

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
26/12/2025 13:33

compartilhe

SIGA
x
Naomi Campbell passou o Natal em Ouro Preto
Naomi Campbell passou o Natal em Ouro Preto crédito: Redes sociais / reprodução

A Basílica de Nossa Senhora do Pilar, em Ouro Preto, recebeu a presença da supermodelo britânica Naomi Campbell, na noite de Natal.  A estrela participou da missa solene celebrada no tradicional templo barroco, um dos mais importantes símbolos religiosos e históricos de Minas Gerais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Naomi esteve acompanhada da estilista Erika Mares Guia, do empresário Jean Pierre Conte, de Vasco Litchfield — cuja família é proprietária de um casarão histórico na cidade — e do prefeito de Ouro Preto, Angelo Oswaldo (PV). Foi o mandatário da cidade que compartilhou o registro da celebração. 

Naomi Campbell tem profunda relação com o Brasil, já tendo visitado Ouro Preto anteriormente, na residência da família Mares Guia. “A celebração reforça o caráter universal da cidade, que segue acolhendo visitantes de diferentes partes do mundo em datas simbólicas, unindo espiritualidade, história e identidade cultural”, destacou o prefeito em publicação nas redes sociais.

Desde os anos 1990, a modelo visita o país com frequência, seja para compromissos profissionais, turismo ou encontros com amigos. Ao longo das décadas, participou de momentos marcantes da cultura brasileira, como o Carnaval — quando foi destaque da escola de samba Portela, em 2005 — e eventos em Salvador, além de campanhas de relevância social, como a ação do Hemorio para incentivo à doação de sangue.

Leia Mais

A supermodelo também foi capa da Vogue Brasil, participou de programas de televisão e construiu amizades duradouras com figuras conhecidas do meio cultural e artístico, como Donata Meirelles, Nizan Guanaes, Luciano Huck e Cauã Reymond.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em 2025, ao trazer seus filhos ao Brasil pela primeira vez, Naomi declarou publicamente o carinho pelo país, afirmando que apresentar as crianças “à família que escolheu e ao país que ama” foi um momento especial.

Tópicos relacionados:

campbell celebridades mg minas-gerais naomi naomi-campbell ouro-preto

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay