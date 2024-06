A modelo Naomi Campbell, 54, confessou que os dois filhos nasceram a partir de uma barriga de aluguel.

Em uma entrevista divulgada no The Times, ela fez a revelação sobre a barriga de aluguel. No entanto, por medo da história, desde que anunciou a chegada dos filhos, ela tem evitado citar seus nomes, revelar suas datas de aniversário e compartilhar seus rostos.





A modelo internacional havia apenas anunciado que é um casal. A filha tem 2 anos e o menino nasceu em junho do ano passado.

"Meus bebês são tudo para mim. Isso me fez temer pelo futuro. Espero um mundo melhor para meus filhos. Eles são 110% minha prioridade. Eu tenho que estar ao lado deles no primeiro dia de escola", disse Naomi Campbell.





Ela acrescentou que está feliz por ser uma mãe solo e desabafou sobre mulheres afirmarem que não querem ser mães por ser caro. "Eu disse: 'Você vai mudar de ideia. Você vai querer ser mãe'. Eu entendo que economicamente é difícil, mas minha mãe não tinha nada e ela fez funcionar", contou.