BH: suspeito de crime troca de roupa na fuga, mas é localizado por curativo

Um homem de 46 anos foi morto com uma facada em meio a uma briga no Centro de Belo Horizonte, na noite desse domingo (21/12). O suspeito tentou enganar os militares ao abandonar itens da roupa que usava momentos após o crime, mas foi localizado e preso.

Uma equipe da Polícia Militar que patrulhava a região encontrou a vítima caída no chão, na esquina da Rua Aarão Reis com a Tupinambás. De acordo com o boletim de ocorrência, ele tinha um ferimento no abdômen que provocava intenso sangramento e mantinha suas vísceras expostas.

Testemunhas localizadas pelos militares relataram que viram o momento em que o crime aconteceu. Conforme os depoimentos, a vítima conversava com o agressor quando ambos entraram em uma discussão. Em certo momento, o suspeito deu uma facada na vítima, que caiu no chão, e fugiu sentido Praça da Estação.O suspeito foi descrito como um homem que usava boné branco, camisa amarela e uma calça de tactel. Os policiais tiveram acesso a imagens de câmeras do Olho Vivo que captaram o exato momento da ação. Um minuto depois do crime, o suspeito foi visto dispensando o boné e tirando a camisa e seguindo em direção ao Hipercentro.

O homem, no entanto, manteve um curativo na perna direita, o que foi essencial para sua localização e identificação, momentos depois. Segundo o documento policial, o homem foi avistado pelas câmeras do Olho Vivo na esquina da Rua Tamoios com a Rio de Janeiro. Os militares seguiram ao local e, ao avistar as autoridades, o suspeito fugiu para a Igreja São José, onde foi parado.





O agressor foi identificado como um homem de 51 anos e passou por uma busca pessoal, na qual os militares não encontraram qualquer arma branca. Questionado sobre o crime, ele contou que foi ameaçado de agressão pela vítima, o que motivou o ataque com a faca.



No local do crime, os militares encontraram o boné e a camisa usada no momento do ataque. A perícia da Polícia Civil também compareceu à cena e recolheu uma faca, que provavelmente foi a utilizada no crime.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito teve a prisão em flagrante delito pelo crime de homicídio ratificada por meio da Central Estadual do Plantão Digital. As investigações estão em andamento.

