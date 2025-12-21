Assine
overlay
Início Gerais
INCÊNDIO

BH: Defesa Civil faz vistoria no prédio que pegou fogo na Raja Gabaglia

Bombeiros trabalharam durante toda a madrugada fazendo rescaldo no prédio na Avenida Raja Gabaglia, Bairro São Bento, Região Centro-Sul de Belo Horizonte

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
21/12/2025 08:25 - atualizado em 21/12/2025 08:27

compartilhe

SIGA
x
Bombeiros passaram a madrugada fazendo o trabalho de rescaldo do incêndio no prédio da Raja Gabaglia
Bombeiros passaram a madrugada fazendo o trabalho de rescaldo do incêndio no prédio da Raja Gabaglia crédito: CBMMG

Uma vistoria da Defesa Civil, marcada para a manhã deste domingo (21/12), definirá o destino do prédio da Emive, empresa de segurança patrimonial e eletrônica, na Avenida Raja Gabaglia, Bairro São Bento, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, incendiado na noite deste sábado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

 

O fogo começou por volta de 18h. As causas são desconhecidas e somente serão identificadas depois da conclusão do trabalho e levantamentos feitos pela perícia.

O Corpo de Bombeiros, que utilizou quatro caminhões de grande porte, para o combate às chamas, encerrou o trabalho de rescaldo às 6h, deste domingo. Ainda pode ser vista uma fumaça saindo do local, mas não existem mais, segundo os bombeiros, focos ou pontos de ignição do fogo. Sair fumaça, segundo os bombeiros, é comum nesse tipo de ocorrência, depois que o fogo é debelado.

Segundo o Tenente Medeiros, do 1º BPM, responsável pela operação de atendimento do sinistro, a área do prédio foi isolada pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros.

Os danos

Parte do prédio incendiado desabou durante o incêndio. As paredes dos fundos do edifício, não visíveis da avenida, colapsaram e ruíram em consequência do fogo.

O imóvel foi evacuado. No momento do incêndio havia sete pessoas em seu interior. Para retirá-las do quarto andar, os bombeiros improvisaram uma escada, que deu acesso ao prédio lateral, que não foi atingido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No total, duas pessoas necessitaram de atendimento médico, uma funcionária e um soldado dos bombeiros. Nenhum deles, no entanto, precisou ficar internado. Eles se sentiram mal, e isso teria acontecido por superaquecimento e inalação de fumaça. A temperatura no interior do prédio chegou a 2.000º. 

Tópicos relacionados:

defesa-civil fogo raja

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay