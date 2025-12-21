BH: Defesa Civil faz vistoria no prédio que pegou fogo na Raja Gabaglia

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma vistoria da Defesa Civil, marcada para a manhã deste domingo (21/12), definirá o destino do prédio da Emive, empresa de segurança patrimonial e eletrônica, na Avenida Raja Gabaglia, Bairro São Bento, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, incendiado na noite deste sábado.

O fogo começou por volta de 18h. As causas são desconhecidas e somente serão identificadas depois da conclusão do trabalho e levantamentos feitos pela perícia.

O Corpo de Bombeiros, que utilizou quatro caminhões de grande porte, para o combate às chamas, encerrou o trabalho de rescaldo às 6h, deste domingo. Ainda pode ser vista uma fumaça saindo do local, mas não existem mais, segundo os bombeiros, focos ou pontos de ignição do fogo. Sair fumaça, segundo os bombeiros, é comum nesse tipo de ocorrência, depois que o fogo é debelado.

Segundo o Tenente Medeiros, do 1º BPM, responsável pela operação de atendimento do sinistro, a área do prédio foi isolada pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros.

Os danos

Parte do prédio incendiado desabou durante o incêndio. As paredes dos fundos do edifício, não visíveis da avenida, colapsaram e ruíram em consequência do fogo.

O imóvel foi evacuado. No momento do incêndio havia sete pessoas em seu interior. Para retirá-las do quarto andar, os bombeiros improvisaram uma escada, que deu acesso ao prédio lateral, que não foi atingido.

No total, duas pessoas necessitaram de atendimento médico, uma funcionária e um soldado dos bombeiros. Nenhum deles, no entanto, precisou ficar internado. Eles se sentiram mal, e isso teria acontecido por superaquecimento e inalação de fumaça. A temperatura no interior do prédio chegou a 2.000º.