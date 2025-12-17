Assine
overlay
Início Gerais
VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO

MG: ciclista autista que teve a bicicleta destruída será indenizado

Vítima que foi atropelada é diagnosticada com transtorno do espectro autista. Decisão judicial considerou a vulnerabilidade diante do estresse do acidente

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
17/12/2025 12:35

compartilhe

SIGA
x
Uma bibicleta no chão destruida após acidente
Ciclista autista atropelado no Norte de Minas será indenizado crédito: TJMG/ Reprodução

Um ciclista, de idade não divulgada, será indenizado em R$ 5 mil, por danos morais, depois de ter sido atropelado por um carro em Montes Claros (MG), no Norte do estado. O caso, que ocorreu em 2023, deixou a vítima ferida e destruiu a bicicleta dela. O motorista fugiu do local.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em 1ª Instância, o juíz entendeu que as lesões leves não justificavam a indenização por danos morais, conseguindo apenas o valor de R$ 295,49 por danos morais. No entanto, ele recorreu e conseguiu uma outra indenização.

Leia Mais

A 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) acolheu recurso e reformou parcialmente sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Montes Claros.

O relator, desembargador Roberto Soares de Vasconcellos Paes, destacou elementos que apontam a culpa do motorista, como boletim de ocorrência e vídeo da fuga do condutor, e rejeitou a noção de que somente lesões graves ou permanentes merecem reparação.

Conforme laudo médico inserido nos autos, o ciclista tem diagnóstico de transtorno espectro autista (TEA), por isso apresenta maior sensibilidade emocional e dificuldade de adaptação a situações de estresse intenso.

O magistrado relacionou essa vulnerabilidade à extensão do dano moral, citando a Lei Berenice Piana (Lei nº 12.764/2012), que reconhece a pessoa com TEA como pessoa com deficiência e assegura sua dignidade e integridade moral.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para o desembargador Roberto Vasconcellos, o fato de sofrer uma lesão física em contexto de violência de trânsito constituiu uma agressão aos direitos da personalidade, como a integridade física e a segurança, garantidos pelo artigo 5º da Constituição e pelo artigo 12 do Código Civil. Outros dois desembargadores concordaram com o voto do relator.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito atropelamento minas-gerais transito

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay