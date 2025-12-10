De MG a Caldas Novas: ‘Zé do Morango’ tenta matar suposto ex da ex-mulher

A Polícia Militar prendeu, nessa terça-feira (9/12), Edson, conhecido como “Zé do Morango”, suspeito de tentar matar um homem que ele acreditava ser o atual namorado da ex-companheira, em Uberaba (MG), no Triângulo Mineiro. O crime ocorreu na noite dessa segunda-feira (8/12) e teria sido motivado por ciúmes e comportamento obsessivo. O suspeito chegou a viajar até Caldas Novas (GO) para tentar flagrar o suposto casal.

Segundo o boletim de ocorrência, a atual namorada da vítima, que não é a ex-companheira do “Zé do Morango”, relatou que o homem vinha recebendo diversas ligações de Edson, que exigia saber se ele mantinha um relacionamento com uma outra mulher, negado pela vítima. Durante o fim de semana, enquanto o casal viajava para Caldas Novas, o suspeito ligou repetidas vezes, demonstrando grande descontrole.

Ela ainda contou que, dias antes, Edson apareceu na casa da vítima para confrontá-lo sobre o suposto envolvimento com essa moça, mas o homem disse que não tinha nada para conversar.

Viagem até Goiás para perseguir a vítima

Durante as diligências, a PM descobriu que Edson viajou até Caldas Novas e chegou a alugar um quarto ao lado do hotel onde o casal estava hospedado. Ele não os encontrou, pois eles já haviam deixado o local.

Diante da tentativa frustrada, uma testemunha confirmou que Edson pediu carona de volta a Uberaba e chegou em casa por volta das 22h. Em seguida, ele pediu um outro amigo uma carona para deslocar em um bar no Bairro Anate, e que neste momento, “Zé do Morango” teria pedido para o amigo ficar parado no local até retornar.

Depois de alguns minutos, Edson voltou agitado com a arma de fogo na mão e jogou no assoalho do veículo, pedindo para voltar para casa. Ao descer do carro, Edson solicitou que o amigo guardasse a arma utilizada para tentar matar o homem da qual ele suspeitava estar se relacionando com a ex-mulher.

Roupas com sangue e arma escondida

Localizado no próprio estabelecimento comercial, na Rua Cândida Mendonça Bilharinho, Edson negou o crime, mas admitiu desconfiar do envolvimento da vítima com a ex-mulher e ter ido até Caldas Novas (MG). Ele autorizou a entrada dos militares na residência.

No local, a PM encontrou uma calça jeans e coturnos com vestígios de sangue, sendo a calça deixada de molho no tanque, sugerindo tentativa de destruir provas. Paralelamente, câmeras de segurança mostraram que Edson foi deixado em casa por um Chevrolet Montana branco, dirigido por um amigo, que também foi localizado pela polícia.

Ao ser ouvido, o amigo confirmou que recebeu ligação de Edson pedindo carona ao bar e que depois ele acabou entregando-lhe roupas supostamente usadas no crime. O amigo disse que Edson pediu que ele escondesse o revólver usado na tentativa de homicídio. A arma foi localizada em uma oficina do tio do amigo, escondida dentro de um pneu.

Material apreendido

Durante a abordagem, Edson deixou cair um toco de cigarro, recolhido para possível perícia de DNA. A arma, roupas e imagens de câmeras compõem o material que será analisado pela Polícia Civil.

Edson foi preso e o caso segue sob investigação pela Delegacia de Homicídios de Uberaba.