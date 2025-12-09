Assine
MEIO AMBIENTE

BH terá cinco estações de monitoramento da qualidade do ar ainda este ano

O intuito é monitorar a qualidade do ar e gerar dados em tempo real para o desenvolvimento de políticas públicas na capital

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
09/12/2025 17:38

PBH faz parceria para instalação de estações de monitoramento da qualidade do ar
PBH faz parceria para instalação de estações de monitoramento da qualidade do ar crédito: PBH

Belo Horizonte vai receber a instalação de cinco estações de monitoramento da qualidade do ar ainda este ano. A novidade faz parte do programa ProAr, resultado da parceria firmada entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Iclei (International Council for Local Environmental Initiatives) e a empresa Aurassure. O anúncio aconteceu nesta terça-feira (9/12) durante o Encontro Nacional AdaptaCidades, que está sendo realizado até amanhã (10) na sede da prefeitura.

A operação será feita com cinco estações iniciais, em pontos distintos da cidade: Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas, no Centro; Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, no Bairro Milionários, no Barreiro; Arena MRV, no Bairro Califórnia; Escola Municipal Tancredo Phideas Guimarães, na Vila Satélite; e no Hospital Nossa Senhora Aparecida, no Bairro São Paulo.  

O intuito é monitorar a qualidade do ar na cidade, gerar e divulgar índices. A partir desses dados, disponibilizados em tempo real, serão desenvolvidos planos de ação e políticas públicas baseados em informações científicas. Ainda não há data definida, mas a prefeitura garantiu que a instalação será realizada este ano.

Agenda climática

O Encontro Nacional AdaptaCidades reúne prefeitos, secretários de Meio Ambiente, dirigentes de bancos de desenvolvimento, organismos internacionais e equipes técnicas de todo o Brasil. O evento debate mecanismos práticos de acesso ao financiamento climático, incluindo linhas de crédito, fundos, garantias, contrapartidas e instrumentos financeiros para adaptação, descarbonização e infraestrutura sustentável.

Segundo a coordenadora de Mudanças Climáticas da PBH, Taíza de Pinho, o desafio atual não é apenas planejar, mas transformar planos e compromissos climáticos em projetos financiáveis e com capacidade técnica. "O encontro consolida Belo Horizonte como articuladora regional e plataforma para acelerar a transição sustentável nos municípios mineiros”, afirmou ela.

bh meio-ambiente pbh qualidade-do-ar

