Bairros da Região Centro-Sul de BH podem ficar sem água neste domingo (7)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Bairros da Região Centro-Sul de Belo Horizonte podem ficar sem água neste domingo (7/12), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

A empresa informou que a intermitência no abastecimento pode ocorrer entre 5h e 23h devido a uma manutenção programada.

Segundo a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento. Confira a lista dos bairros afetados:

