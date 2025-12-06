Bairros da Região Centro-Sul de BH podem ficar sem água neste domingo (7)
Manutenção operacional programada pode deixar locais da capital mineira com intermitência no abastecimento. Veja lista dos locais atingidos
Bairros da Região Centro-Sul de Belo Horizonte podem ficar sem água neste domingo (7/12), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).
A empresa informou que a intermitência no abastecimento pode ocorrer entre 5h e 23h devido a uma manutenção programada.
Segundo a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento. Confira a lista dos bairros afetados:
- Barro Preto
- Lourdes
- Santo Agostinho