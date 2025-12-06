Assine
ATENÇÃO, MORADORES!

Bairros da Região Centro-Sul de BH podem ficar sem água neste domingo (7)

Manutenção operacional programada pode deixar locais da capital mineira com intermitência no abastecimento. Veja lista dos locais atingidos

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
06/12/2025 15:53

Torneira pingando água
Bairros da Região Centro-Sul de BH podem ficar sem água neste domingo (7) crédito: Reprodução/Flickr

Bairros da Região Centro-Sul de Belo Horizonte podem ficar sem água neste domingo (7/12), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

A empresa informou que a intermitência no abastecimento pode ocorrer entre 5h e 23h devido a uma manutenção programada.

Segundo a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento. Confira a lista dos bairros afetados:

  • Barro Preto
  • Lourdes
  • Santo Agostinho

