PRESO EM FLAGRANTE

Homem é preso ao vender armas de fogo no bairro Eldorado, em Contagem

Suspeito foi flagrado com revólver, submetralhadora e munições durante operação da PM

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
05/12/2025 05:57

Homem foi preso ao vender revólver, submetralhadora e munições em Contagem (MG), na Grande BH
Homem foi preso ao vender revólver, submetralhadora e munições em Contagem (MG), na Grande BH crédito: PMMG/Reprodução

Um homem foi preso na noite dessa quinta-feira (4/12) depois de ser flagrado vendendo armas de fogo no Bairro Eldorado, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, durante a operação “Aves de Rapina”, do 18º BPM, a equipe recebeu informações do sargento Ismael, de que um indivíduo estaria comercializando armamentos na região. Diante da denúncia, a guarnição realizou uma Batida Policial no local e conseguiu abordar o suspeito.

Com ele foram apreendidos:

  • 01 revólver Colt calibre .32
  • 01 submetralhadora calibre .380
  • 06 cartuchos intactos calibre .32
  • 01 veículo GM Montana

O autor foi detido e encaminhado para a Delegacia de Plantão de Contagem, onde militares aguardam o registro da ocorrência.

