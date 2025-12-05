Homem é preso ao vender armas de fogo no bairro Eldorado, em Contagem

Um homem foi preso na noite dessa quinta-feira (4/12) depois de ser flagrado vendendo armas de fogo no Bairro Eldorado, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, durante a operação “Aves de Rapina”, do 18º BPM, a equipe recebeu informações do sargento Ismael, de que um indivíduo estaria comercializando armamentos na região. Diante da denúncia, a guarnição realizou uma Batida Policial no local e conseguiu abordar o suspeito.

Com ele foram apreendidos:

01 revólver Colt calibre .32

01 submetralhadora calibre .380

06 cartuchos intactos calibre .32

01 veículo GM Montana

O autor foi detido e encaminhado para a Delegacia de Plantão de Contagem, onde militares aguardam o registro da ocorrência.

