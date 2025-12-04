BH: PF cumpre mandados após ameaças nazistas a universidades: "Heil Hitler"

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A Polícia Federal (PF) cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte (MG) na manhã desta quinta-feira (4/12), após e-mails com ameaças nazistas serem enviados para universidades federais.

O suspeito, alvo da ação desta quinta na capital, tem antecedentes por ameaças cibernéticas e usava e-mails criados somente para essa finalidade por meio de VPN, a fim de dificultar o seu rastreio. “Heil Hitler. Vou fazer um massacre aí. Viva o nazismo”, diz o homem em uma das mensagens.

As instituições de ensino alvos do ataque são a Universidade Federal da Bahia (UFBA), a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e a Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB).

Os mandados cumpridos em BH foram expedidos pelo juízo da Subseção Judiciária de Barreiras (BA). Na residência do investigado, a polícia encontrou simulacros de armas e objetos com símbolos extremistas.

Segundo a Polícia Federal, conforme a lei antiterrorismo, o investigado pode responder por crimes com penas superiores a 12 anos de prisão.

