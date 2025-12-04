BH: PF cumpre mandados após ameaças nazistas a universidades: "Heil Hitler"
'Vou fazer um massacre aí. Viva o nazismo', diz investigado em uma das mensagens do ataque cibernético contra instituições de ensino
A Polícia Federal (PF) cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte (MG) na manhã desta quinta-feira (4/12), após e-mails com ameaças nazistas serem enviados para universidades federais.
O suspeito, alvo da ação desta quinta na capital, tem antecedentes por ameaças cibernéticas e usava e-mails criados somente para essa finalidade por meio de VPN, a fim de dificultar o seu rastreio. “Heil Hitler. Vou fazer um massacre aí. Viva o nazismo”, diz o homem em uma das mensagens.
As instituições de ensino alvos do ataque são a Universidade Federal da Bahia (UFBA), a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e a Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB).
Os mandados cumpridos em BH foram expedidos pelo juízo da Subseção Judiciária de Barreiras (BA). Na residência do investigado, a polícia encontrou simulacros de armas e objetos com símbolos extremistas.
Segundo a Polícia Federal, conforme a lei antiterrorismo, o investigado pode responder por crimes com penas superiores a 12 anos de prisão.
