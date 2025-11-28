BH está sob alerta de chuva nesta sexta-feira (28/11)

Após alguns dias de trégua, Belo Horizonte entrou novamente no radar das chuvas. A Defesa Civil municipal emitiu alerta para pancadas nesta sexta-feira (28/11).

Conforme o órgão, existe possibilidade de pancadas de chuva (20 a 30 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.

O aviso é válido até 8h deste sábado (29/11). Até lá, é recomendado evitar áreas de inundação e não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos em que a precipitação estiver forte.

A Defesa Civil também indica aos motoristas que não estacionem debaixo de árvores e que as pessoas se atentem para áreas de encostas e morros, já que pode haver risco de deslizamentos.

Recomendações essenciais