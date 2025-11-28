Assine
PREVISÃO E ALERTA

BH está sob alerta de chuva nesta sexta-feira (28/11)

O aviso é válido até às 8h deste sábado (29/11) e prevê pancadas de 20 a 30 mm , e ventos de até 50km/h

Estado de Minas
28/11/2025 15:27

O alerta laranja do Inmet informa sobre o perigo de chuva intensas de até 100mm/dia, além de ventos de até 100km/h
BH está sob alerta de chuva até este sábado crédito: Ramon Liboa/EM/D.A. Press

Após alguns dias de trégua, Belo Horizonte entrou novamente no radar das chuvas. A Defesa Civil municipal emitiu alerta para pancadas nesta sexta-feira (28/11).

Conforme o órgão, existe possibilidade de pancadas de chuva (20 a 30 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.

Leia Mais

O aviso é válido até 8h deste sábado (29/11). Até lá, é recomendado evitar áreas de inundação e não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos em que a precipitação estiver forte.

A Defesa Civil também indica aos motoristas que não estacionem debaixo de árvores e que as pessoas se atentem para áreas de encostas e morros, já que pode haver risco de deslizamentos.

Recomendações essenciais

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

