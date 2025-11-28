BH está sob alerta de chuva nesta sexta-feira (28/11)
O aviso é válido até às 8h deste sábado (29/11) e prevê pancadas de 20 a 30 mm , e ventos de até 50km/h
compartilheSIGA
Após alguns dias de trégua, Belo Horizonte entrou novamente no radar das chuvas. A Defesa Civil municipal emitiu alerta para pancadas nesta sexta-feira (28/11).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Conforme o órgão, existe possibilidade de pancadas de chuva (20 a 30 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.
Leia Mais
O aviso é válido até 8h deste sábado (29/11). Até lá, é recomendado evitar áreas de inundação e não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos em que a precipitação estiver forte.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia
A Defesa Civil também indica aos motoristas que não estacionem debaixo de árvores e que as pessoas se atentem para áreas de encostas e morros, já que pode haver risco de deslizamentos.
Recomendações essenciais
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).