CLIMA

Chuva ou sol? Veja como fica o tempo nesta quarta-feira (26/11) em BH

A temperatura mínima foi de 14,6 °C, às 6h e a máxima estimada para hoje na capital é de 30°C

AP
Alice Pimenta*
AP
Alice Pimenta*
Repórter
26/11/2025 08:44

Céu nublado na capital mineira
Céu nublado na capital mineira crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

O dia na capital mineira será de céu claro a parcialmente nublado, com uma pequena probabilidade de chuvas isoladas, nesta quarta-feira (26/11), segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte.

Ainda segundo o órgão, a temperatura mínima na capital foi de 14,6°C, às 6h, e a máxima estimada é de 30°C.  A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 35% à tarde. 

Temperaturas mínimas por regional:

  • Barreiro: 16,2 °C, às 5h.
  • Centro-Sul: 15,4 °C, às 5h.
  • Oeste: 14,6 °C, com sensação térmica de 5,8 °C, às 6h.
  • Pampulha: 15,3 °C, com sensação térmica de 17,7 °C, às 6h.
  • Venda Nova: 17,0 °C, às 5h25.

Ciclone ainda afeta Minas Gerais


O ciclone extratropical, formado no litoral sudeste do Brasil na madrugada dessa terça-feira (25/11), segue causando instabilidade no tempo em Minas Gerais, provocando condições favoráveis para pancadas de chuva nas faixas Norte e Leste do estado, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).  Esta situação deve persistir até quinta-feira (27/11).

Chuvas intensas, com rajadas de vento podem também ocorrer nas regiões Norte, Noroeste, Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri. Já na faixa Central do estado, existe uma pequena probabilidade de chuva isolada, incluindo as regiões Central Mineira, Metropolitana de Belo Horizonte e Zona da Mata.

