Chuva ou sol? Veja como fica o tempo nesta quarta-feira (26/11) em BH

O dia na capital mineira será de céu claro a parcialmente nublado, com uma pequena probabilidade de chuvas isoladas, nesta quarta-feira (26/11), segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte.

Ainda segundo o órgão, a temperatura mínima na capital foi de 14,6°C, às 6h, e a máxima estimada é de 30°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 35% à tarde.

Temperaturas mínimas por regional:

Barreiro: 16,2 °C, às 5h.

Centro-Sul: 15,4 °C, às 5h.

Oeste: 14,6 °C, com sensação térmica de 5,8 °C, às 6h.

Pampulha: 15,3 °C, com sensação térmica de 17,7 °C, às 6h.

Venda Nova: 17,0 °C, às 5h25.

Ciclone ainda afeta Minas Gerais



O ciclone extratropical, formado no litoral sudeste do Brasil na madrugada dessa terça-feira (25/11), segue causando instabilidade no tempo em Minas Gerais, provocando condições favoráveis para pancadas de chuva nas faixas Norte e Leste do estado, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Esta situação deve persistir até quinta-feira (27/11).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Chuvas intensas, com rajadas de vento podem também ocorrer nas regiões Norte, Noroeste, Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri. Já na faixa Central do estado, existe uma pequena probabilidade de chuva isolada, incluindo as regiões Central Mineira, Metropolitana de Belo Horizonte e Zona da Mata.