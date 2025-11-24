Suspeito de abusar de crianças e bebês em creche clandestina é preso

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um homem de 57 anos foi preso suspeito de estuprar quatro crianças que eram cuidadas por sua esposa em uma creche clandestina em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os crimes aconteceriam desde agosto do ano passado. Uma das vítimas é um bebê de 1 ano e 11 meses.

Os abusos foram denunciados à Polícia Civil de Minas Gerias (PCMG) no início de novembro. Na época a mãe de uma das crianças, de 7 anos, contou que a filha afirmou que o homem passou a mão em suas partes íntimas.

Conforme o relato da menina, ela estava assistindo televisão em uma sala quando o investigado se sentou ao seu lado. Quando a cuidadora foi para outro cômodo, o homem teria tirado sua roupa e a abusado.

De acordo com a delegada Nicole Perim, quando o investigado soube que a criança contou para a mãe o que tinha acontecido, ele teria ido até sua casa e negado o crime. No entanto, o homem teria afirmado que só não a estuprou porque não quis, já que a menina queria “namorar” com ele.

Em outro caso, duas irmãs, de 4 e 8 anos, contaram aos pais que também foram abusadas pelo marido da cuidadora. À polícia, a mãe das meninas contou que a mais velha já havia dito que o homem estaria no sofá com ela e começado a brincar de fazer cócegas e passado a mão em sua vagina. No entanto, a mãe achou que teria sido sem querer e, por isso, não o denunciou.

Uma das crianças, de 4 anos, relatou, ainda, que o homem, aproveitando-se que a mulher não estava em casa, levou ela e um bebê para o banheiro. No cômodo, o homem teria obrigado a menina a tirar a fralda do menino e masturbá-lo.

No momento da prisão, o suspeito negou os fatos. Questionada, a esposa do suspeito, responsável por cuidar das vítimas, também afirmou que as denúncias eram falsas e negou que as crianças ficassem sozinhas. No entanto, a alegação foi desmentida por vizinhos e pessoas conhecidas.

Apesar da prisão, as investigações continuam a fim de descobrir possíveis novas vítimas.

O que é estupro contra vulnerável?

O crime de estupro contra vulnerável está previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro. O texto veda a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, sob pena de reclusão de 8 a 15 anos.

O parágrafo 1º do mesmo artigo classifica também com vulnerável qualquer pessoa que não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, devido a enfermidade ou deficiência mental, ou que por algum motivo não possa se defender.

Se da consulta resulta lesão corporal de natureza grave, a pena sobe para 10 a 20 anos de reclusão. E no caso de provocar a morte da vítima, a condenação salta de 12 a 30 anos de prisão.

Como denunciar?