MG: homem que tentou roubar mercearia é preso

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Roubo, perseguição, tiros e prisão. Esse foi o roteiro de uma operação da Polícia Militar (PMMG), em Taiobeiras, no Norte de Minas Gerais, na noite dessa sexta-feira (21/11). Um dos suspeitos, de 30 anos, foi detido.

Tudo começou quando dois homens, sobre uma motocicleta, uma Honda Bros vermelha, pararam em frente a uma mercearia, na Avenida do Contorno, no Bairro Bom Jardim. O garupa desceu, rendeu um funcionário, de 28 anos, e anunciou o assalto.

Enquanto o assalto acontecia, o motociclista permanecia do lado de fora, esperando pelo comparsa. No entanto, o que não esperavam, era uma reação da vítima. O funcionário saltou sobre o suspeito que adentrou a mercearia, entrando em luta corporal.

O suspeito conseguiu se desvencilhar e iniciou uma fuga. Outros funcionários do comércio saíram em perseguição ao homem que tentou roubar o local e efetuou dois disparos. Em seguida, ele montou na garupa da motocicleta.

A PMMG foi chamada e, depois de obter a característica dos suspeitos, iniciou um rastreamento na cidade. A corporação identificou e prendeu um dos assaltantes, um homem de 30 anos. Quando os policiais chegaram à sua casa, ele tentou fugir, saltando por muros de vizinhos, mas acabou alcançado e preso.

No momento em que foi cercado, o suspeito sacou um canivete e investiu contra um policial, que atirou, acertando a perna do homem. Ele foi encaminhado para o Hospital de Taiobeiras.

