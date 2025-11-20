Assine
overlay
Início Gerais
PREVISÃO EM BH

Previsão do tempo em BH: veja como fica o feriado da Consciência Negra

Confira a previsão do tempo da Defesa Civil nesta quinta-feira (20/11); fim de semana deve ter chuva a partir de sábado

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
20/11/2025 15:09

compartilhe

SIGA
x
Previsão indica calorão em BH nesta terça-feira (9/9)
Previsão do tempo na capital mineira, para o Dia da Consciência Negra é de tempo firme, sem chance de chuva crédito: Jair Amaral/EM/DA Press

O feriado do Dia da Consciência Negra, celebrado nesta quinta-feira (20/11), deve ser de tempo firme em Belo Horizonte, segundo a Defesa Civil Municipal. A previsão indica céu claro a parcialmente nublado, favorecendo quem pretende viajar, visitar parques, praças ou aproveitar atividades ao ar livre.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A temperatura mínima registrada na manhã desta quinta foi de 13,9°C, enquanto a máxima prevista para a tarde é de 30°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 30%.

Leia Mais

Temperaturas mínimas por regional

Barreiro: 15,7°C, às 5h20

Centro-Sul: 13,9°C, às 4h55

Oeste: 14°C, com sensação térmica de –3,4°C, às 5h

Pampulha: 16,5°C, com sensação de 17,1°C, às 6h

Venda Nova: 17,4°C, às 5h25

Como fica o tempo nos próximos dias em BH

Sexta-feira (21/11)

Céu claro a parcialmente nublado.

Temperaturas: mínima de 16°C e máxima de 28°C

Umidade mínima: 35% à tarde

Volume de chuva: 0 mm (não deve chover)

Sábado (22/11)

Céu parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas a partir da tarde.

Temperaturas: mínima de 17°C e máxima de 30°C

Umidade mínima: 35%

Volume estimado: 10 mm

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Domingo (23/11)

Céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas com trovoadas isoladas à tarde.

Temperaturas: mínima de 16°C e máxima de 27°C

Umidade mínima: 60%

Volume estimado: 30 mm

Tópicos relacionados:

bh consciencia-negra feriado minas-gerais previsao-do-tempo tempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay