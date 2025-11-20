Previsão do tempo em BH: veja como fica o feriado da Consciência Negra

O feriado do Dia da Consciência Negra, celebrado nesta quinta-feira (20/11), deve ser de tempo firme em Belo Horizonte, segundo a Defesa Civil Municipal. A previsão indica céu claro a parcialmente nublado, favorecendo quem pretende viajar, visitar parques, praças ou aproveitar atividades ao ar livre.

A temperatura mínima registrada na manhã desta quinta foi de 13,9°C, enquanto a máxima prevista para a tarde é de 30°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 30%.

Temperaturas mínimas por regional

Barreiro: 15,7°C, às 5h20

Centro-Sul: 13,9°C, às 4h55

Oeste: 14°C, com sensação térmica de –3,4°C, às 5h

Pampulha: 16,5°C, com sensação de 17,1°C, às 6h

Venda Nova: 17,4°C, às 5h25

Como fica o tempo nos próximos dias em BH

Sexta-feira (21/11)

Céu claro a parcialmente nublado.

Temperaturas: mínima de 16°C e máxima de 28°C

Umidade mínima: 35% à tarde

Volume de chuva: 0 mm (não deve chover)

Sábado (22/11)

Céu parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas a partir da tarde.

Temperaturas: mínima de 17°C e máxima de 30°C

Umidade mínima: 35%

Volume estimado: 10 mm

Domingo (23/11)

Céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas com trovoadas isoladas à tarde.

Temperaturas: mínima de 16°C e máxima de 27°C

Umidade mínima: 60%

Volume estimado: 30 mm