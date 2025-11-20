Previsão do tempo em BH: veja como fica o feriado da Consciência Negra
Confira a previsão do tempo da Defesa Civil nesta quinta-feira (20/11); fim de semana deve ter chuva a partir de sábado
compartilheSIGA
O feriado do Dia da Consciência Negra, celebrado nesta quinta-feira (20/11), deve ser de tempo firme em Belo Horizonte, segundo a Defesa Civil Municipal. A previsão indica céu claro a parcialmente nublado, favorecendo quem pretende viajar, visitar parques, praças ou aproveitar atividades ao ar livre.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A temperatura mínima registrada na manhã desta quinta foi de 13,9°C, enquanto a máxima prevista para a tarde é de 30°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 30%.
Leia Mais
Temperaturas mínimas por regional
Barreiro: 15,7°C, às 5h20
Centro-Sul: 13,9°C, às 4h55
Oeste: 14°C, com sensação térmica de –3,4°C, às 5h
Pampulha: 16,5°C, com sensação de 17,1°C, às 6h
Venda Nova: 17,4°C, às 5h25
Como fica o tempo nos próximos dias em BH
Sexta-feira (21/11)
Céu claro a parcialmente nublado.
Temperaturas: mínima de 16°C e máxima de 28°C
Umidade mínima: 35% à tarde
Volume de chuva: 0 mm (não deve chover)
Sábado (22/11)
Céu parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas a partir da tarde.
Temperaturas: mínima de 17°C e máxima de 30°C
Umidade mínima: 35%
Volume estimado: 10 mm
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Domingo (23/11)
Céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas com trovoadas isoladas à tarde.
Temperaturas: mínima de 16°C e máxima de 27°C
Umidade mínima: 60%
Volume estimado: 30 mm