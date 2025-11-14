Assine
overlay
Início Gerais
GOLPE

Filho usa mãe idosa para pegar empréstimo de R$ 20 mil e some com a quantia

Denunciante acredita que o homem usou o dinheiro para comprar drogas. O caso foi registrado em Passos, no Sudoeste de Minas, nesta quinta-feira (13/11)

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
14/11/2025 19:45

compartilhe

SIGA
x
Notas de R$ 100
Vítima acreditava que o dinheiro seria usado para pagar um advogado e para reformar o túmulo de um parente crédito: Daniel Dan/Unsplash

Um homem de 36 anos foi denunciado pela própria irmã, de 39, por supostamente ter se apropriado de R$ 20 mil da própria mãe, de 77, para comprar drogas. À polícia, a denunciante afirmou que a mãe tem a saúde frágil e precisa de acompanhamento constante, situação aproveitada pelo irmão para aplicar um golpe. O caso foi registrado em Passos (MG), no Sudoeste do estado, na tarde de quinta-feira (13/11).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

De acordo com o boletim de ocorrência, a filha da vítima relatou que a mãe faz tratamento psiquiátrico e precisa de cuidados constantes dos filhos. Aos militares, ela afirmou que o irmão se aproveitou da idade avançada e da condição física e emocional da mãe para pegar o dinheiro dela.

Segundo a testemunha, o homem convenceu a mãe a acompanhá-lo até uma agência bancária, onde contraiu um empréstimo de R$ 20 mil em nome dela. A justificativa foi que o dinheiro seria usado para pagar os honorários de um advogado que cuidaria do inventário da idosa e para a reforma do túmulo de um parente.

No entanto, a promessa não foi cumprida. Conforme o relato da filha da vítima, assim que o empréstimo foi concretizado e o dinheiro caiu na conta da idosa, o homem convenceu a mãe a transferir o valor inteiro para a conta dele e, em seguida, desapareceu com a quantia. A suspeita é de que ele tenha usado o dinheiro para comprar drogas.

A idosa não teve condições de falar com a polícia, segundo o boletim de ocorrência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Passos, que continua com as investigações.

Tópicos relacionados:

emprestimo golpe minas-gerais policia-militar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay