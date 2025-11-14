Filho usa mãe idosa para pegar empréstimo de R$ 20 mil e some com a quantia

Um homem de 36 anos foi denunciado pela própria irmã, de 39, por supostamente ter se apropriado de R$ 20 mil da própria mãe, de 77, para comprar drogas. À polícia, a denunciante afirmou que a mãe tem a saúde frágil e precisa de acompanhamento constante, situação aproveitada pelo irmão para aplicar um golpe. O caso foi registrado em Passos (MG), no Sudoeste do estado, na tarde de quinta-feira (13/11).

De acordo com o boletim de ocorrência, a filha da vítima relatou que a mãe faz tratamento psiquiátrico e precisa de cuidados constantes dos filhos. Aos militares, ela afirmou que o irmão se aproveitou da idade avançada e da condição física e emocional da mãe para pegar o dinheiro dela.

Segundo a testemunha, o homem convenceu a mãe a acompanhá-lo até uma agência bancária, onde contraiu um empréstimo de R$ 20 mil em nome dela. A justificativa foi que o dinheiro seria usado para pagar os honorários de um advogado que cuidaria do inventário da idosa e para a reforma do túmulo de um parente.

No entanto, a promessa não foi cumprida. Conforme o relato da filha da vítima, assim que o empréstimo foi concretizado e o dinheiro caiu na conta da idosa, o homem convenceu a mãe a transferir o valor inteiro para a conta dele e, em seguida, desapareceu com a quantia. A suspeita é de que ele tenha usado o dinheiro para comprar drogas.

A idosa não teve condições de falar com a polícia, segundo o boletim de ocorrência.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Passos, que continua com as investigações.