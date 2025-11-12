Vacas são mortas a tiros mas matadores não conseguem levar a carne
Dois animais foram abatidos e tiveram a garganta cortada; caso ocorreu na zona rural de Patos de Minas (MG)
A Polícia Militar registrou, na noite dessa terça-feira (11/11), o abate criminoso de duas vacas em uma fazenda na zona rural de Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba. Ele usaram armas para matar os animais e estariam próximos quando os militares chegaram.
O caso foi registrado na região do Córrego Rico, onde o proprietário das vacas foi avisado por um vizinho de que uma delas estava caída perto da cerca da fazenda.
O fazendeiro encontrou o animal com um tiro na cabeça e a garganta cortada. A PM foi chamada.
Durante as buscas no entorno, os policiais encontraram outra vaca morta nas mesmas condições. Esse método indica que os ladrões de gado estavam por perto, pois aguardavam a drenagem do sangue antes de transportar a carne.
Como era noite, havia dificuldade para a equipe policial e ninguém foi preso.
A Polícia Civil segue com as investigações.