PREVISÃO DO TEMPO

Tempo em BH: previsão é de terça (11/11) mais fresca com sol entre nuvens

Belo Horizonte amanheceu com temperaturas mais amenas; confira se vai chover e a previsão do tempo completa para a capital e Minas Gerais

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
11/11/2025 07:44

Belo Horizonte tem céu parcialmente nublado nesta segunda-feira
Tempo em BH: terça-feira (11/11) terá dia mais fresco e sol entre nuvens crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Belo Horizonte amanheceu com um clima mais ameno nesta terça-feira (11/11), indicando um dia de céu claro a parcialmente nublado.

De acordo com a Defesa Civil de BH, as temperaturas ficam relativamente baixas nas primeiras horas e à noite, caracterizando um alívio após os dias de calor intenso.

A temperatura mínima registrada foi de 14,8 °C, na estação Cercadinho, na Região Oeste, às 6h, com sensação térmica de 4,6. A máxima estimada para o dia é de 27 °C.

No entanto, a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 40% durante o período da tarde, exigindo atenção para a hidratação, apesar do clima mais fresco.

Mínimas registradas por regional em 11/11

  • Barreiro: 15,9 °C, às 4h10.
  • Centro-Sul: 15,7 °C, às 5h15.
  • Oeste: 14,8 °C, com sensação térmica de 4,6 °C às 6h.
  • Pampulha: 17,1 °C, com sensação térmica de 16,8 °C às 6h.
  • Venda Nova: 17,8 °C, às 4h25.

Como fica o tempo em Minas?

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de sol entre nuvens em grande parte de Minas Gerais. O transporte de umidade proveniente do oceano para o interior do continente mantém a nebulosidade e a chance de chuvas fracas e isoladas no Leste do estado e na Região do Jequitinhonha.

Nas regiões Noroeste e Norte, chuvas isoladas ainda podem ocorrer, principalmente nas áreas de divisa com a Bahia. No entanto, a tendência é de que a nebulosidade diminua no decorrer do dia.

Nas demais regiões, incluindo o Sul e o Triângulo, a expectativa é de céu parcialmente nublado e variação de nebulosidade. O calor continuará elevado em algumas áreas, com a máxima no estado podendo chegar a 35°C no Triângulo Mineiro.

bh meteorologia minas-gerais previsao-do-tempo

