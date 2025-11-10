Mulher morre e três ficam gravemente feridos em acidente no Triângulo
As causas do acidente ainda não foram identificadas, segundo a Polícia Militar Rodoviária
Uma mulher morreu e três pessoas ficaram feridas em um acidente entre uma camionete L 200 e um Gol, na noite deste domingo (9/11), no quilômetro 368 da rodovia MG-188, em Coromandel, no Triângulo Mineiro.
Segundo relato da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), os dois veículos bateram de frente e um deles foi parar fora da rodovias.
Uma mulher, de 52 anos, passageira do Gol, morreu no local, presa às ferragens. O motorista do veículo, de 56 anos, foi encaminhado ao atendimento médico hospitalar, com suspeita de trauma na região do tórax. Uma passageira de 30 anos, em estado grave, foi entubada e encaminhada para Uberlândia.
O motorista da caminhonete, de 50 anos de idade, sofreu escoriações na região lombar. Segundo a PMRv, os dois motoristas eram habilitados e tiveram resultados negativos no exame do bafômetro. As causas do acidente ainda não foram divulgadas.