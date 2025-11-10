Bairros de BH e região metropolitana podem ficar sem água nesta terça (11)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Bairros de Belo Horizonte, , Igarapé (MG) e São Joaquim de Bicas (MG), na Região Metropolitana, podem ficar sem água nesta terça-feira (11/11).

De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), a intermitência pode durar até a madrugada de quarta-feira (12/11).

Em Belo Horizonte, o abastecimento pode ser comprometido devido a uma manutenção operacional. Já em Igarapé e São Joaquim de Bicas, o motivo é a falta de energia programada pela concessionária.

A Copasa informou que os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento. Confira a lista dos bairros afetados em cada cidade.

Quais bairros de BH podem ficar sem água?

Aarão Reis, Aeroporto, Alípio de Melo, Alpes, Alto Barroca, Álvaro Camargos, Ambrosina, Anchieta, Andiroba, Antônio Ribeiro de Abreu, Aparecida, Aparecida Sétima Seção, Ápia, Bandeirantes, Barão Homem de Melo I, III e IV, Barro Preto, Barroca, Beira Linha, Belém, Belmonte, Betânia, Boa União I e II, Boa Viagem, Bom Jesus, Bonfim, Buritis, Cachoeirinha, Caiçara Adelaide, Caiçaras, Calafate, Camponesa III, Campus da UFMG, Canadá, Carlos Prates, Carmo, Castelo, Centro, Chácara Leonina, Cidade Jardim, Cidade Nova, Cinquentenário, Colégio Batista, Concórdia, Cônego Pinheiro (A e B), Conjuntos Betânia, Celso Machado, Jardim Filadélfia, Lagoa, Novo Dom Bosco, Providência, Santa Maria, Coqueiros, Coração de Jesus, Cruzeiro, Da Graça, Das Indústrias I e II, Dom Bosco, Dom Joaquim, Dom Silvério, Dona Clara, Engenho Nogueira, Ermelinda, Esplanada, Estoril, Estrela, Estrela do Oriente, Eymard, Fazendinha, Fernão Dias, Floresta, Funcionários, Gameleira, Glória, Goiânia, Grajaú, Guarani, Guarata, Gutierrez, Havaí, Horto, Horto Florestal, Inconfidência, Indaiá, Independência, Ipê, Ipiranga, Itatiaia, Jaraguá, Jardim América, Jardim Atlântico, Jardim Montanhês, Jardim São José, Jardim Vitória, João Alfredo, Jonas Veiga, Lagoinha, Lajedo, Leonina, Liberdade, Lourdes, Luxemburgo, Mala e Cuia, Manacás, Marajó, Marcola, Maria Goretti, Maria Virgínia, Marmiteiros, Minaslândia, Monsenhor Messias, Morro das Pedras, Morro dos Macacos, Nossa Senhora da Aparecida, da Conceição, da Glória, de Fátima, do Rosário, Nova Cachoeirinha, Nova Esperança, Nova Floresta, Nova Gameleira, Nova Granada, Nova Suíça, Novo Aarão Reis, Novo Glória, Novo São Lucas, Novo Tupi, Ouro Minas, Ouro Preto, Padre Eustáquio, Palmares, Palmeiras, Pantanal, Paquetá, Paraíso, Parque São José, Pedreira Prado Lopes, Penha, Pindorama, Pindura Saia, Pirajá, Pompéia, Prado, Primeiro de Maio, Providência, Renascença, Ribeiro de Abreu, Sagrada Família, Salgado Filho, Santa Cruz, Santa Efigênia, Santa Lúcia, Santa Rosa, Santa Sofia, Santa Tereza, Santa Terezinha, Santana do Cafezal, Santo Agostinho, Santo André, Santo Antônio, São Benedito, São Bento, São Bernardo, São Cristóvão, São Francisco, São Francisco das Chagas, São Gabriel, São Geraldo, São Gonçalo, São Jorge I, II e III, São José, São Lucas, São Luiz, São Marcos, São Paulo, São Pedro, São Salvador, São Sebastião, São Vicente, Saudade, Savassi, Senhor dos Passos, Serra, Serrano, Silveira, Sion, Solimões, Suzana, Tiradentes, Tirol (BA), Tupi A e B, União, Universitário, Urca, Vera Cruz, Vila Aeroporto Jaraguá, Vila Antena, Vila Bandeirantes, Vila Barragem Santa Lúcia, Vila Cachoeirinha, Vila Calafate, Vila Califórnia, Vila da Amizade, Vila da Paz, Vila de Sá, Vila Dias, Vila do Pombal, Vila Inestan, Vila Ipiranga, Vila Jardim São José, Vila Maloca, Vila Minaslândia, Vila Nossa Senhora do Rosário, Vila Nova Cachoeirinha I, II e IV, Vila Novo São Lucas, Vila Paquetá, Vila Paraíso, Vila Paris, Vila Primeiro de Maio, Vila Real I e II, Vila Rica, Vila Santa Rosa, Vila Santo Antônio, Vila Santo Antônio Barroquinha, Vila São Domingos, Vila São Francisco, Vila São Gabriel, Vila São Paulo, Vila São Rafael, Vila Sumaré, Vila Sumaré (BA), Vila Suzana I e II, Vila Tiradentes, Vila União, Vila Vera Cruz II, Vista Alegre, Vitória e Vitória Granja. Contagem: Jardim Pérola, Parque Novo Progresso e Parque Recreio.

Quais bairros de Igarapé podem ficar sem água?

Atenas, Bom Jardim, Campina Verde, Canarinho, Capão Comprido, Centro, Chácara Três Lagoas, Cidade Clube Residencial, Condomínio Fazenda Solar, Condomínio Granville, Condomínio Morada da Serra, Condomínio Morada do Sol, Condomínio Vila da Serra, Fazenda Coqueiro, Fazenda do Rego, Fernão Dias, Gran Royalle, Ipanema, Jardim Colonial, Jequitibá, Lago Azul, Madre Liliane, Marechal Rondon, Monte Sinai, Novo Horizonte, Novo Igarapé, Ouro Velho, Pacaembu, Padre Eustáquio, Panorama, Panorama Industrial, Pedra Grande, Planalto, Portal do Igarapé, Pousada Del Rey, Rancho Três Lagoas, Recanto do Coqueiro, Recanto do Igarapé, Residencial Fazenda Mirante, Residencial Mangabeiras, Residencial Ouro Verde, Santa Mônica, Santa Rosa, Santo Antônio, São Francisco, São Mateus, São Miguel, São Sebastião, Terras Cap Igarapé, Três Poderes, União, Vale do Amanhecer, Valle dos Igarapés, Vargem das Piabas, Veterinária, Vista Alegre, Vista da Serra, Vivendas Santa Mônica I e II.

Quais bairros de São Joaquim de Bicas podem ficar sem água?

Campina Verde