Sindicato dos escrivães aponta falha no caso de delegacia invadida em BH
Segundo o presidente do Sindep-MG, as armas supostamente levadas da distrital no Barreiro não deveriam estar na unidade policial
O Sindicato dos Escrivães de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (Sindep-MG) se manifestou, neste sábado (8/11), a respeito de uma possível invasão à 1ª Delegacia do Barreiro, Bairro Jardinópolis, Região Oeste de Belo Horizonte. Armas teriam sido levadas da unidade policial.
Segundo o presidente do Sindep-MG, Marcelo Horta, a informação que o sindicato recebeu é que não se trata de uma invasão e, sim, extravio de armas apreendidas. Ainda de acordo com Horta, a Corregedoria Geral da Polícia Civil está investigando o caso.
Para o sindicato, a questão central a ser debatida é a não observância da cadeia de custódia dos vestígios criminais.
“Estas armas não deveriam estar acauteladas naquela unidade policial, deveriam estar na central de custódia. O pacote anticrime estabeleceu isso em 2019, já são seis anos e, até agora, armas e drogas continuam acauteladas em unidades policiais sem o devido cuidado com a cadeia de custódia”, afirmou.
O presidente do Sindep-MG diz que a instituição luta para mudar essa situação desde 2020. “Mas, infelizmente, a Polícia Civil avançou muito pouco. Precisa investir e avançar muito mais para resolver esse problema e proteger os vestígios criminais apreendidos”.
O Estado de Minas pediu um posicionamento sobre a possível invasão da delegacia à Polícia Civil e aguarda retorno.