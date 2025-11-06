Assine

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros ao lado de mulher e filha em BH

Crime ocorreu dentro de um carro no bairro Jardim Montanhês; companheira da vítima foi baleada e filha escapou ilesa

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
06/11/2025 06:28 - atualizado em 06/11/2025 06:29

Homem foi socorrido ao Hospital Odilon Behrens, no Noroeste de BH
A mulher de 33 anos foi socorrida ao Hospital Odilon Behrens, no Noroeste de BH crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Um homem de 29 anos foi morto a tiros enquanto estava com a companheira e a filha dentro de um carro na noite dessa quarta-feira (5/11), no bairro Jardim Montanhês, Região Noroeste de Belo Horizonte (MG).

De acordo com a Polícia Militar, quando a guarnição chegou ao local, encontrou o homem sem vida dentro de um Honda HR-V azul, atingido por diversos disparos.

Populares contaram que a companheira da vítima de 33 anos também foi baleada e conseguiu correr para dentro de uma garagem próxima. Ela foi socorrida ao Hospital Metropolitano Odilon Behrens, com uma perfuração na coxa esquerda, enquanto a criança não foi atingida.

A mulher relatou que o casal havia acabado de buscar a filha na escola e seguia para casa quando foram surpreendidos por um veículo Fiat Cronos. Do carro desceram três homens encapuzados, usando camisetas da Polícia Civil, que efetuaram vários disparos contra o homem.

Testemunhas confirmaram a versão e câmeras de segurança de uma empresa de ônibus registraram parte da ação. O veículo da vítima estava com licenciamento vencido desde 2023 e foi recolhido ao pátio.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e encaminhou o corpo ao Instituto Médico-Legal (IML). As investigações seguem para identificar e prender os autores e apurar a motivação do crime.

