Estudantes mineiros vencem Prêmio Nacional Liga STEAM

Estudantes da Escola Estadual Irmã Raimunda Marques, do Bairro Boa Esperança, em Curvelo, Região Central de Minas, a 163 quilômetros de BH, foram os vencedores do Prêmio Nacional Liga STEAM, organizado pela Fundação ArcelorMittal. Eles desenvolveram a ferramenta Calculadora de Impacto Agro.

O prêmio foi anunciado há poucos minutos pelo ator e cineasta Lázaro Ramos, no Festival LED BH.

A equipe vencedora levou R$ 25 mil, dos quais R$ 10 mil serão divididos entre os professores, R$ 10 mil será entregue à escola e R$ 5 mil serão distribuídos entre os alunos participantes do projeto.

O segundo lugar, a Escola de Santa Bárbara, da Bahia, ganhou R$ 10 mil. Metade desse montante será entregue para os professores e a outra parte será destinada à escola. Já a terceira colocada, de Palmas, no Tocantins, recebeu R$ 5 mil, sendo que R$ 3 mil serão destinados aos docentes e R$ 2 mil à escola.

Calculadora de impacto agro

De acordo com a professora e coordenadora do projeto, Cíntia Gasbarro de Paula, o projeto Calculadora de Impacto Agro surgiu a partir de uma observação feita por estudantes do 3º ano do Ensino Médio em Tempo Integral Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, da escola Escola Estadual Irmã Raimunda Marques, durante uma visita técnica a uma comunidade rural próxima à escola.

“Nós tínhamos que produzir o TCC do terceiro ano em 2025. No fim de 2024, pedi para eles escolherem um projeto que dava para desenvolver um sistema com as matérias que a gente tinha aprendido durante três anos”, afirma. “Começaram a surgir ideias e chegamos num ponto em comum que foi a calculadora de impacto agro, que é para calcular os impactos ambientais da agricultura e pecuária”, afirma a docente.

Participaram do desenvolvimento do projeto de conclusão de curso 24 alunos. Os estudantes da turma se organizaram em grupos de pesquisa, programação, design e comunicação.

Eles realizaram a primeira apresentação do projeto em uma feira cultural na cidade de Curvelo. Segundo a professora, os reconhecimentos que o trabalho tem recebido, impactaram positivamente todos os alunos da escola.

“Demos um certificado para os meninos, chamamos as turmas do nono, do primeiro e do segundo ano, para ver a entrega dos certificados aos finalistas”, celebra “Está todo mundo empolgado, gostariam de elaborar um projeto para o ano que vem e querem entrar na Liga Steam. Vamos discutir ideias para o próximo ano, com o primeiro e segundo ano do Ensino Médio”, conta a professora.

O produto criado pelos alunos faz cálculos de impacto ambiental (emissões, consumo de água e custos). Foram desenvolvidos ícones e gráficos, que integram dicas práticas de sustentabilidade.

Liga STEAM

A Fundação ArcelorMittal – parte do conglomerado industrial de aço – é a idealizadora do projeto nas escolas brasileiras. A primeira edição da liga foi realizada em 2022, com o intuito de promover a abordagem STEAM nas escolas brasileiras, formato difundido em outros países, como Estados Unidos, China, Austrália e Reino Unido. Esse modelo pedagógico busca integrar ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática.

De acordo com a diretora-executiva da Fundação ArcelorMittal, Camila Valverde, esse modo de abordagem educacional nas escolas possibilita não só a formação dos alunos, mas também a capacitação dos docentes das instituições de ensino públicas do país.

“Um aluno que participa de um projeto na sua escola, seja pela abordagem de gestão do professor, que passou pela formação ou que ganhou o prêmio de gestão, marca positivamente o aluno para o resto da vida”, aponta a diretora-executiva.

Ela ainda destaca que cada sementinha plantada é importante para o desenvolvimento educacional do país. Segundo a porta-voz da fundação, mais de 30 mil alunos participaram dos projetos da edição deste ano da liga.

“É muito emocionante você ver quanto uma ideia move as crianças e adolescentes. Os projetos movem a família, a comunidade, traz um saber tão necessário que é a sociodiversidade para a vida deles”, diz “O impacto positivo na vida desses jovens, que vão levar essa experiência para sua trajetória, para seus próximos passos de carreira e de convivência na sociedade. Isso é motivo de orgulho para nós”, finaliza Camila.

Festival LED BH

O festival LED ocorreu pela primeira vez na capital mineira. Ela foi realizado em quatro ocasiões no Rio de Janeiro e uma em Belém. O evento trabalha temas como inteligência artificial na educação, presença feminina no mercado de tecnologia e papel da cultura da formação das novas gerações.

A lista de convidados inclui a linguista e escritora Conceição Evaristo, a jornalista Sandra Annenberg e o rapper Djonga, nascido da periferia de Belo Horizonte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Festival LED é uma iniciativa do Movimento LED – Luz na Educação, realizado pela Globo e pela Fundação Roberto Marinho. A edição de BH tem como co-realizadora a Fundação ArcelorMittal, e o Sebrae como parceiro estratégico.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima