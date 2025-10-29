Entidade lança curso-game para incentivar educação previdenciária entre jovens

A UniAbrapp, Universidade Corporativa da Previdência Complementar, acaba de lançar o curso-game “Futuro em Jogo”, voltado ao público jovem e com conteúdo sobre previdência. A iniciativa reforça o compromisso da entidade em disseminar, para um público cada vez mais amplo, os princípios da educação previdenciária e financeira.

O novo curso foi apresentado durante o 46º Congresso Brasileiro de Previdência Privada, evento no qual a UniAbrapp contou com um estande que recebeu mais de 3 mil visitantes. O espaço sediou 17 palestras promovidas pela entidade, entre elas “A revolução da Inteligência Artificial nas EFPC (Entidades Fechadas de Previdência Complementar)” e “Previdência é assunto para toda a família”.

Também foi apresentado no local o “Projeto Poupadores do Futuro”, uma iniciativa do Ministério da Previdência Social em parceria com a UniAbrapp e a Abrapp. O projeto foi detalhado por Narlon Gutierre Nogueira, diretor do Departamento do Regime de Previdência do Ministério, e por Elaine Cristina Cavalcanti Sales, coordenadora de Estudos Técnicos e Educação Financeira e Previdenciária.

“Além de cursos e treinamentos voltados aos profissionais da previdência complementar fechada, nossas ações estão cada vez mais direcionadas ao público em geral”, afirma Jarbas de Biagi, presidente da UniAbrapp. “Já oferecemos, de forma gratuita, trilhas de conhecimento e conteúdos educacionais abertos a todos os interessados. Um exemplo é a plataforma de Educação Financeira e Previdenciária, que já registrou mais de 7 mil acessos.”

Biagi lembra ainda que a UniAbrapp disponibiliza podcasts, séries em vídeo e materiais interativos para ampliar o alcance da educação previdenciária. “Essas iniciativas estão alinhadas aos projetos estratégicos da Abrapp, como ‘Previdência Complementar para Todos’ e ‘Operação Descomplica’”, destaca.

Segundo ele, a previdência complementar tem como principal objetivo cuidar das pessoas e melhorar a qualidade de vida de cada indivíduo que, no futuro, receberá seu benefício por investir nos planos das EFPC. “Por isso, educação financeira e conhecimento previdenciário são fundamentais. O ser humano, por natureza, é previdente. Aprendemos que o que separa o homem racional do animal irracional é justamente a previdência — a capacidade de antever o futuro e os riscos.”

A UniAbrapp é o braço de Educação e Inovação da Abrapp (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar). Desde 2014, a instituição já atraiu mais de 51 mil participantes para seus cursos e treinamentos.

Mais informações: www.uniabrapp.org.br