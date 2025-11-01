MG: jovem é estrangulado e encontrado morto em apartamento

Um jovem de 23 anos foi encontrado morto dentro de um apartamento na madrugada deste sábado (1°/11), em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba. Segundo a Polícia Militar, ele teria sido estrangulado durante uma confusão envolvendo duas mulheres.

De acordo com o boletim de ocorrência, vizinhos acionaram a PM depois de ouvirem gritos no imóvel. Quando os militares chegaram, encontraram o homem, descrito como de porte físico avantajado, caído no chão, já sem vida.

No local estava a companheira da vítima, uma mulher trans de 31 anos, que relatou manter relacionamento há seis anos com o rapaz. Ela contou que os dois consumiram álcool e cocaína durante a noite e que, em determinado momento, o homem sacou uma faca e começou a provocá-la cutucando com a ponta da arma branca.

Outra mulher, de 26 anos, que também estava no apartamento, foi agredida pelo jovem. Ela interviu e acabou aplicando um “mata-leão” na vítima, que desmaiou e não reagiu mais. A mulher fugiu em seguida, mas se prontificou a se apresentar à polícia.

A companheira da vítima apresentava hematomas no olho e ferimentos nos lábios. A perícia da Polícia Civil foi acionada e encaminhou o corpo ao Instituto Médico-Legal (IML).

As duas mulheres foram presas em flagrante e levadas à Delegacia de Polícia Civil, onde afirmaram que só prestariam novos esclarecimentos na presença de um advogado. O caso segue sob investigação.