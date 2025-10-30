Ator Jackson Antunes reclama de não ter sido homenageado por cidade mineira

Uma fala de Jackson Antunes, ator da Rede Globo, gerou polêmica entre os moradores de Janaúba, sua cidade natal. Segundo ele, a cidade é dividida entre ricos e pobres, e quem manda são os coronéis. "Se você não for do partido do prefeito, não consegue nada", disse. O janaubense também reclamou de nunca ter sido homenageado pelo local onde nasceu. O desabafo foi dado durante entrevista ao podcast Papagaio Falante, apresentado por Serginho Malandro e Renato Rabelo.

Janaúba está localizada na Região Norte de Minas, a 547 km de Belo Horizonte e possui mais de 70 mil habitantes. Segundo o ator, “você leva cinco minutos para atravessar de carro e, a pé, leva dois”.

Durante o bate-papo, veiculado na semana passada, ele contou que viveu na cidade até os 13 anos de idade, quando se mudou para o Rio de Janeiro com o sonho de estudar cinema. Mesmo saindo do lugar, mostrou guardar mágoas em relação ao sistema que o rege: “A cidade era dividida entre dois lados, os coronéis e os pobres. Aqueles que frequentavam o Automóvel Clube eram respeitados, os outros, os pobres, eram os malditos”, contou Antunes.

Ele diz que as oportunidades são divididas de forma parcial e abusiva para a população. ”Se você pertence a um partido, o outro te tira o emprego. Se não é do partido do prefeito, você não consegue nada. É uma cidade que eu amo, mas os coronéis destroem”, completou.

Jackson também lamentou o fato de nunca ter recebido uma homenagem em Janaúba, apesar do reconhecimento nacional e internacional. “Nasci lá, mas nunca fiz nada lá, nunca recebi uma homenagem. Já recebi no mundo todo, menos na minha cidade”, revelou aos colegas de mesa.

Internautas publicaram cortes com a fala e o assunto repercutiu entre os moradores do município, dividindo opiniões. “Ele mesmo disse que nunca fez nada por Janaúba, quer ser homenageado pelo quê?”, comentou uma internauta.

Outras pessoas concordaram com o que foi dito: “Falou o que muitos não falam, se apoia o candidato tem um tipo de tratamento, se não apoia tem outro tratamento, coronelismo mesmo”, retrucou um rapaz.





Desafeto do passado

O artista contou que na década de 1970, quando ainda morava na cidade natal, foi humilhado por Nego Ró, dono de uma padaria na região. “Eu cheguei com meu livrinho, ele rasgou, chutou minha cara, me jogou na lama e me chamou de vagabundo”. Segundo Antunes, o episódio aconteceu há 35 anos.

Em uma entrevista dada em seguida à Rádio 91.7, o padeiro rebateu a acusação, dizendo que o relato é mentiroso. Nego Ró afirmou que o cálculo de Antunes não tem fundamento. Se ele saiu de Janaúba aos 13 anos de idade e o caso aconteceu há 35, o ator teria 48 anos atualmente. Antunes tem 65 anos. Nego Ró disse ainda que o episódio não aconteceu.

Grande nome da TV brasileira

Jackson Antunes, é conhecido por seus diversos trabalhos na música, teatro, cinema e principalmente na televisão e fez parte de grandes tramas sertanejas e históricas como como Irmãos Coragem (1995), O Rei do Gado (1996), Anjo Mau (1997), Terra Nostra (1999) e Esperança (2002).

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos