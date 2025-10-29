De Lampião a Bonnie e Clyde: 5 criminosos que viraram ícones da cultura pop

Do famoso casal Bonnie e Clyde a Lampião e até mesmo Al Capone: muitas vezes, figuras do crime real fascinam o público e se transformam em ícones da cultura pop. Suas histórias são romantizadas e imortalizadas em filmes, músicas e até na moda.

Mais do que apenas vilões, eles se tornaram símbolos de rebeldia, poder ou de um estilo de vida fora da lei, capturando a imaginação popular. Suas trajetórias, muitas vezes violentas, são recontadas como narrativas épicas, ofuscando a brutalidade de seus atos.

Relembre cinco figuras que saíram das páginas policiais para virar referência cultural.

Bonnie e Clyde

O casal de assaltantes que aterrorizou os Estados Unidos durante a Grande Depressão virou sinônimo de um amor fora da lei. As fotos que tiravam, exibindo armas com um ar desafiador, criaram uma imagem de glamour rebelde. Essa estética alimenta até hoje produções de Hollywood e tendências de moda, que capturam o visual vintage e a atitude do casal.

Lampião

Lampião Reprodução

Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, tornou-se a maior lenda do cangaço brasileiro. Ao lado de Maria Bonita, ele não era apenas um fora da lei, mas um símbolo de resistência contra a opressão no sertão nordestino até sua morte, em 1938. Seu visual icônico, com chapéu de couro e roupas repletas de adornos, foi eternizado e hoje inspira de fantasias de carnaval a coleções de estilistas renomados.

Al Capone

Al Capone Reprodução

Nenhum nome define melhor a era da Lei Seca nos Estados Unidos do que Al Capone. O gângster que comandou Chicago com mão de ferro nos anos 1920, e que ironicamente foi preso por evasão fiscal, teve sua imagem imortalizada pelo cinema. O terno risca de giz, o chapéu fedora e o charuto se tornaram o arquétipo do mafioso, replicado incontáveis vezes em filmes como “Os Intocáveis”.

Griselda Blanco

Griselda Blanco Reprodução

Conhecida como “Viúva Negra” ou “Madrinha da Cocaína”, Griselda Blanco foi uma das narcotraficantes mais temidas da Colômbia. Operando de forma independente, ela construiu um império do tráfico em Miami durante as décadas de 1970 e 1980. Sua trajetória violenta voltou aos holofotes com séries recentes, reforçando o fascínio do público por anti-heroínas complexas e perigosas.

Pablo Escobar

Pablo Escobar Reprodução

O chefe do Cartel de Medellín, morto em 1993, talvez seja o criminoso mais midiatizado da história recente. Sua vida de poder extremo, riqueza e violência inspirou dezenas de livros, documentários e séries de sucesso, como “Narcos”. Escobar virou um produto cultural global, estampado em camisetas e explorado como um personagem que mesclava crueldade com ações populistas.

