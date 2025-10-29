Vini Jr. pede desculpa após polêmica em Real Madrid e Barcelona
Atacante brasileiro, que saiu irritado com o técnico Xabi Alonso, pediu desculpas à torcida, mas não citou o comandante no comunicado
Na manhã desta quarta-feira, o atacante Vinícius Júnior se pronunciou sobre sua polêmica substituição no clássico contra o Barcelona, no último domingo, pelo Campeonato Espanhol. O atacante brasileiro, que saiu irritado com o técnico Xabi Alonso, pediu desculpas à torcida, mas não citou o comandante no comunicado.
Em seu perfil no X (antigo Twitter), Vini Jr. afirmou que já havia pedido desculpas no treino, mas decidiu se retratar publicamente. O atacante brasileiro justificou a reação polêmica como um ato emocional, “por sempre querer vencer”. Apesar do pedido, o ex-Flamengo deixa claro que o pedido é direcionado aos “companheiros, ao clube e ao presidente”, sem citar o comandante Xabi Alonso.
Após o duelo, as duas partes da polêmica minimizaram o ocorrido. Enquanto Xabi Alonso falou que ia conversar com Vinícius Júnior, o brasileiro apontou o calor do clássico como motivo para a reação.
Apesar das desavenças, o Real Madrid faz grande início de temporada e lidera o Campeonato Espanhol, com 27 pontos – cinco a mais que o Barcelona, segundo colocado. Além do torneio nacional, a equipe está com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões, com três vitórias, ocupando a quinta posição da primeira fase.
Leia o pedido de desculpa de Vini Jr:
“Hoje quero pedir desculpas a todos os madridistas pela minha reação ao ser substituído no Clássico.
Assim como já fiz pessoalmente durante o treino de hoje, também quero pedir desculpas novamente aos meus companheiros, ao clube e ao presidente.
Às vezes, a paixão fala mais alto, por sempre querer vencer e ajudar minha equipe. Meu caráter competitivo nasce do amor que sinto por este clube e por tudo o que ele representa.
Prometo continuar lutando a cada segundo pelo bem do Real Madrid, como tenho feito desde o primeiro dia”.
