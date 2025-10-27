Assine
ESTELIONATO

PM busca suspeito de usar suposta doença de filho e obter doação de fiéis

Crimes de estelionato aconteceram em Patos de Minas. Homem alegou que filho tinha câncer e, por isso, precisava de R$ 100 mil para custear o tratamento

Repórter
27/10/2025 23:41

Um homem de 50 anos, suspeito do crime de estelionato em igrejas de Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba, é procurado pela Polícia Militar. Até o momento, quatro pessoas procuraram as bases móveis da Polícia Militar, nesta segunda-feira (27/10), para registro de boletim de ocorrência. Ele teria usado uma suposta doença de um suposto filho para conseguir obter doações de fiéis. 

O homem teria procurado três casas paroquiais e solicitado permissão para falar sobre sua história após as missas. A polícia foi informada que uma das paróquias autorizou, e o homem falou após duas missas, segundo apurou o jornal Patos Hoje em entrevista com um militar que atuou na ocorrência. Outras duas casas paroquiais negaram o pedido dele, o que não o impediu de ficar do lado de fora e abordar as pessoas. 

Segundo a PM da cidade, o homem estava entregando panfletos nos quais relatava que o filho foi diagnosticado com um tumor cerebral, sendo necessária uma cirurgia no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Para isso, seriam necessários R$ 100 mil para custeio dos 90 dias de internação. A chave Pix fornecida pelo suspeito é um número de celular do Maranhão. 

A polícia disse que algumas das vítimas desconfiaram e, depois de uma rápida pesquisa sobre o homem, descobriram que ele já havia saído na mídia local relatando a mesma história, cada hora relatando uma doença diferente para o suposto filho. 

Tópicos relacionados:

estelionatos minas-gerais

