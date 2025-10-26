Previsão aponta calor em BH e interior de Minas neste domingo (26/10)

Após recordes de temperatura quebrados em plena primavera, com mínimas em torno de 10ºC em plena primavera e recordes quebrados para o mês de outubro, Belo Horizonte e Minas Gerais sentem a volta do calor com mais força neste domingo (26/10). A previsão é que o tempo fique estável em todo o estado, sem chance de chuva.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura máxima deve ser de 31°C. A umidade relativa do ar mínima está prevista em torno de 20%, à tarde, em um céu claro a parcialmente nublado. A mínima, registrada na madrugada, foi de 14,9ºC.

E o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a massa de ar fria e seca perdeu força e as temperaturas se elevam ao longo do final de semana. Parte desta mudança foi o calor sentido em Montalvânia (MG), no Norte do estado, que registrou a máxima de 35,7ºC no sábado (25).

A temperatura máxima está prevista para 36ºC.

Moradores das regiões do Vale do Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri e Zona da Mata percebem um céu parcialmente nublado a claro. Nas demais regiões, o céu fica claro a parcialmente nublado.

Já nas regiões Metropolitana, Noroeste, Norte, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Triângulo, Alto Paranaíba e Central Mineira, a população pode perceber um tempo com névoa seca.

