JAQUETAS GUARDADAS NO ARMÁRIO

Previsão aponta calor em BH e interior de Minas neste domingo (26/10)

De acordo com a Defesa Civil, a máxima prevista para a capital mineira é de 31ºC. Outras regiões do estado podem ter temperaturas ainda maiores; confira

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
26/10/2025 08:24

Capital mineira pode registrar calor de 31º neste domingo (26). Na foto, Praça da Liberdade.
Capital mineira pode registrar calor de 31º neste domingo (26). Na foto, Praça da Liberdade. crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Após recordes de temperatura quebrados em plena primavera, com mínimas em torno de 10ºC em plena primavera e recordes quebrados para o mês de outubro, Belo Horizonte e Minas Gerais sentem a volta do calor com mais força neste domingo (26/10). A previsão é que o tempo fique estável em todo o estado, sem chance de chuva.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura máxima deve ser de 31°C. A umidade relativa do ar mínima está prevista em torno de 20%, à tarde, em um céu claro a parcialmente nublado. A mínima, registrada na madrugada, foi de 14,9ºC.

E o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a massa de ar fria e seca perdeu força e as temperaturas se elevam ao longo do final de semana. Parte desta mudança foi o calor sentido em Montalvânia (MG), no Norte do estado, que registrou a máxima de 35,7ºC no sábado (25).

A temperatura máxima está prevista para 36ºC.

Moradores das regiões do Vale do Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri e Zona da Mata percebem um céu parcialmente nublado a claro. Nas demais regiões, o céu fica claro a parcialmente nublado.

Já nas regiões Metropolitana, Noroeste, Norte, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Triângulo, Alto Paranaíba e Central Mineira, a população pode perceber um tempo com névoa seca. 

Quais são as recomendações da Defesa Civil sobre tempo seco?

  • Hidrate-se durante o dia;

  • Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

  • Evite frituras;

  • Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

  • Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

  • Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

  • Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

  • Não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

