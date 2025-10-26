Previsão aponta calor em BH e interior de Minas neste domingo (26/10)
De acordo com a Defesa Civil, a máxima prevista para a capital mineira é de 31ºC. Outras regiões do estado podem ter temperaturas ainda maiores; confira
Após recordes de temperatura quebrados em plena primavera, com mínimas em torno de 10ºC em plena primavera e recordes quebrados para o mês de outubro, Belo Horizonte e Minas Gerais sentem a volta do calor com mais força neste domingo (26/10). A previsão é que o tempo fique estável em todo o estado, sem chance de chuva.
De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura máxima deve ser de 31°C. A umidade relativa do ar mínima está prevista em torno de 20%, à tarde, em um céu claro a parcialmente nublado. A mínima, registrada na madrugada, foi de 14,9ºC.
E o tempo em Minas?
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a massa de ar fria e seca perdeu força e as temperaturas se elevam ao longo do final de semana. Parte desta mudança foi o calor sentido em Montalvânia (MG), no Norte do estado, que registrou a máxima de 35,7ºC no sábado (25).
A temperatura máxima está prevista para 36ºC.
Moradores das regiões do Vale do Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri e Zona da Mata percebem um céu parcialmente nublado a claro. Nas demais regiões, o céu fica claro a parcialmente nublado.
Já nas regiões Metropolitana, Noroeste, Norte, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Triângulo, Alto Paranaíba e Central Mineira, a população pode perceber um tempo com névoa seca.
Quais são as recomendações da Defesa Civil sobre tempo seco?
-
Hidrate-se durante o dia;
-
Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;
-
Evite frituras;
-
Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;
-
Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;
-
Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;
-
Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;
-
Não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).